“Dormire in camere separate è un segno di civiltà!”, con queste parole Sonia Bruganelli, in una recente intervista al Corriere della Sera ha svelato il segreto della sua duratura e felice relazione con Paolo Bonolis. La coppia è una delle più affiatate del jet-set e pare che, almeno in parte, questo dipenda dal loro stile di vita.

Ma secondo quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip non si tratterebbe solo di dormire in due camere diverse, ma proprio in due case diverse:

Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele (la figlia più piccola, ndr). Silvia (la figlia più grande, ndr) resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita.

A quanto pare questo escamotage, dove ognuno vive la sua privacy restando comunque accanto all’altro, con loro ha funzionato benissimo. Intanto, Sonia Bruganelli si sta preparando alla nuova edizione del GF Vip 7, sempre in veste di opinionista e che con molta probabilità andrà in onda il 19 settembre 2022.

Quest’anno, però, al suo fianco non ci sarà più Adriana Volpe ma il pubblico di Canale 5 vedrà in studio Orietta Berti, pronta a dire la sua su inquilini e dinamiche della Casa di Cinecittà. Sulla sua nuova compagna di avventura, Bruganelli ha detto:

Orietta Berti è un mito […] è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello.

Contrariamente a quanto si vociferava nel web, nel cast del reality non ci sarà il figlio maggiore dell’opinionista, Davide Bonolis, assoldato di recente nelle file della Triestina.