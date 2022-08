Alena Seredova e Alessandro Nasi presto sposi. L’annuncio delle imminenti nozze è arrivato con uno scatto nelle storie Instagram della modella: una semplice e intima foto in cui la coppia si abbraccia, con sotto l’hashtag #isaidyes (ho detto sì), a far intuire a follower che la risposta alla proposta di matrimonio è stata affermativa.

Nel post nessun altro indizio, quindi non è ancora chiaro quando si celebreranno le nozze, se entro la fine del 2022 o se slitteranno direttamente al 2023. Alena Serendova e il compagno, insieme ormai da diversi anni, aspettavano già da tempo di poter suggellare il loro amore con le promesse solenni.

In diverse interviste, infatti, Seredova aveva parlato di matrimonio ma non era mai scesa nei dettagli, senza mai sbilanciarsi aveva solo lasciato intendere che il desiderio di farlo c’era, ma senza fretta e in modo molto naturale.

A quanto pare il momento perfetto è arrivato. I due condividono la loro vita ormai da anni, e oltre al forte sentimento che li lega sono i genitori della piccola Vivienne Charlotte, nata nel 2022, dopo il divorzio della modella da Gianluigi Buffon, padre dei suoi due figli Louis Thomas e David Lee.

La relazione tra Alessandro Nasi e Alena Seredova è sempre stata tenuta lontano dai riflettori e dal gossip delle cronache rosa. I due hanno preferito vivere il loro amore con discrezione, senza clamori, per godersi la privacy e al crescita della loro bambina.