Torte colorare, rose rosse e centinaia di palloncini rossi a forma di cuore per tutta casa, tutto per festeggiare i loro primi 4 anni insieme. Hanno celebrato così il loro anniversario di matrimonio Heidi Klum e Tom Kaulitz, con l’aggiunta di un selfie molto speciale.

L’ex top model e il chitarrista della band Tokio Hotel, marito e moglie dal 23 febbraio 2019, hanno pubblicato sui social i momenti più teneri e privati dei loro festeggiamenti in casa: un video a letto con tanto di coccole al risveglio, torte decorate e un soffitto pieno di palloncini a fare da cornice al loro selfie nudi, il tutto corredato da una scritta “Amore della mia vita”.

Una foto che ricorda molto il recentissimo scatto di Emily Ratajkowski e Eric Andre: anche loro si sono immortalati nudi nel salotto di casa, condividendo un momento di complice intimità con i follower.

Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono conosciuti nel 2018 e il loro amore è stato un colpo di fulmine. La loro prima apparizione pubblica ufficiale come coppia risale a maggio 2018, sul red carpet del Festival di Cannes. Le nozze, invece, a un anno dopo, nel febbraio 2019 in gran segreto, per poi festeggiare ad agosto dello stesso anno con una mega festa a Capri, in compagnia della famiglia e degli amici.

La modella, classe 1973 , e lui nato nel 1989, sono spesso stati oggetti di critiche per la loro differenza d’età, sedici anni. Ma in questo tempo le polemiche non hanno mai scalfito i loro sentimenti e la coppia è andata avanti per la sua strada dimostrando a tutti quanto tengano l’uno a l’altra.