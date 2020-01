Meghan Markle: accordo con Disney in cambio di donazioni

Meghan Markle avrebbe firmato un accordo con la Disney in cambio di donazioni per uno degli enti curati dai Sussex in Africa. Dopo la Megxit e la scelta di indipendenza economica, questo potrebbe essere il primo passo della Duchessa verso una nuova carriera da doppiatrice.

Non si conoscono i dettagli, ma secondo il Daily Mail Meghan Markle avrebbe prestato la sua voce a un nuovo progetto top secret della Disney. Il tutto sarebbe avvenuto a Toronto, in Canada, pochi giorni prima del ritorno dei Duchi a Londra.

In cambio del suo lavoro Meghan avrebbe chiesto una donazione per l’Elephants Without Borders. Si tratta di una organizzazione no profit per la conservazione e la protezione della fauna selvatica, minacciata da bracconaggio in Botswana e nelle nazioni africane circostanti.

Meghan Markle potrebbe iniziare una collaborazione con la Disney e altre case di produzione in veste di doppiatrice. Infatti, secondo i bene informati, la ex protagonista di Suits per il momento non può tornare a recitare. La Regina Elisabetta non accetterebbe mai questa opzione.

La vicinanza tra i Sussex e la Disney era stata già notata quando, nei mesi scorsi, i Duchi avevano partecipato alla prima londinese del live action Il Re Leone. Un regalo esclusivo era stato riservato al piccolo Archie: un peluches del film in edizione limitata.

La notizia si somma alle voci di Meghan e Harry sulle orme di Barack e Michelle Obama, impegnati in documentari e speciali tv sulle cause da loro sostenute. Se gli Obama hanno fondato una casa di produzione, di certo la Markle, da sempre nel mondo della tv americana, non è senza agganci e conoscenze nell’ambiente.