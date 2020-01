Megxit: Meghan Markle e Harry seguono le orme degli Obama

Meghan Markle e il Principe Harry lasciano la famiglia reale con l’ormai ribattezzata Megxit, e sembra vogliano seguire le orme di Barack e Michelle Obama. Infatti l’ex coppia presidenziale, dopo aver lasciato la Casa Bianca, ha puntato a direzioni lavorative che permettessero loro di continuare il loro operato iniziato quando erano in carica.

Come noto Meghan Markle è un’ amica di Michelle Obama, che spesso in passato ha preso pubblicamente le sue difese. I giornali americani sono convinti che i Duchi di Sussex chiederanno consiglio agli Obama, ormai lanciati in nuove carriere professionali.

La ex First Lady ha ottenuto un grande successo editoriale in tutto il mondo con Becoming, la sua prima autobiografia. Molte case editrici sarebbero già pronte a conoscere la storia di Harry e Meghan dalla loro stessa voce. La Duchessa infatti ha già ricevuto plausi per il suo editoriale su Vogue UK lo scorso settembre, e sembra avere una predisposizione per la scrittura.

Se la recitazione sembra, almeno finché la Regina Elisabetta resterà in carica, un capitolo chiuso, Meghan potrebbe dedicarsi al lavoro dietro le quinte. Pare che grandi piattaforme come Netflix, Apple TV+ e Amazon Prime sarebbero disposte a scritturare i Duchi di Sussex per dei documentari sulle loro opere benefiche. In particolare si parla di possibili docu-film sull’Africa e sull’impegno nella cura della salute mentale tra i più giovani. Proprio su questo argomento verterà la collaborazione, di prossima uscita, tra il Principe Harry e Oprah Winfrey, in streaming su Apple TV+.

Anche qui il confronto con gli Obama è inevitabile. Barack e Michelle hanno fondato la casa di produzione Higher Ground, che realizzerà una serie di 7 docu-film su argomenti vari per Netflix. Entrambe le coppie vogliono poter parlare delle cause che sostengono in maniera libera e aperta. L’uscita dalla Royal Family darà finalmente a Meghan Markle e il Principe Harry questo potere.

E un lancio nella carriera politica? Per ora sembra un gossip molto lontano, ma con i Duchi mai dire mai.