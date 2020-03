Meghan Markle: Archie ha dieci mesi e sta per iniziare a camminare

Meghan Markle ha rivelato qualcosa di davvero speciale sul piccolo Archie, dieci mesi, che pare stia per camminare. Il bambino è rimasto in Canada, con grande rammarico della Regina Elisabetta. La Duchessa ha risposto alle domande di alcune donne durante la sua ultima visita ufficiale. Ha così raccontato qualcosa in più sul piccolo di casa Sussex.

Conversando con Geraldine Dear, una delle ex allieve della scuola Robert Clack School di Dagenham, e con altre donne presenti all’evento, la Duchessa ha svelato qualche curiosità.

“Proprio oggi ha compiuto 10 mesi” ha eserdito Meghan. “Archie ha cambiato la mia vita, e la maternità è davvero importante“. Geraldine Dear è stata una delle femministe che nel 1984, a Dagenham, si è ribellata contro i dirigenti dello stabilimento Ford per la parità di pagamenti uomo-donna. La Duchessa ha visitato la scuola frequentata da lei e altre ex lavoratrici della fabbrica, e ha tenuto un discorso per la Giornata Internazionale della Donna.

“Archie è molto curioso, gli piace tutto” ha continuato la Markle, che ha poi aggiunto “Sta per iniziare a camminare, fa i primi tentativi“. Il piccolo, nato lo scorso maggio, sta per compiere un anno, e non torna nel Regno Unito dal mese di novembre.

Qualcuno sostiene che la Regina Elisabetta sia molto addolorata per questo distacco. Non si conoscono le motivazioni per le quali Harry e Meghan abbiano deciso di lasciare il bambino a casa nel loro ultimo tour ufficiale a Londra. Forse per questioni di sicurezza, o per la paura del Coronavirus.

Certo è che la curiosità sul più piccolo dei Royal Babies inglesi è tanta. In questo periodo anche i Principi George, Charlotte e Louis sono lontani dai riflettori, e tutti sono in attesa di nuove foto dei principini.