Meghan Markle: cifre milionarie per un discorso e un libro post Megxit

Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero ricevere cifre milionarie per un discorso in pubblico o un libro post Megxit. Secondo il bene informato TMZ, alla coppia potrebbe essere offerto un milione di dollari per un comizio, e ben 8, solo di anticipo, per la pubblicazione di un libro con la loro storia.

Se per il momento i Duchi di Sussex hanno scelto la strada della riservatezza, non comparendo in pubblico se non in piccoli eventi di beneficenza, i media americani parlano delle possibilità per il futuro. La coppia ha scelto di conseguire l’indipendenza economica facendo un passo indietro dalla famiglia reale. Come guadagneranno quindi ora?

La stampa inglese parla del Principe Carlo pronto a sostenere le spese di Harry e Meghan almeno per il primo anno di tasca propria. Ma la coppia potrebbe farcela decisamente da sola.

Il sito TMZ, noto per i suoi scoop in anteprima, si è rivolto a esperti del settore come la GDA Speakers, che ha fra i clienti Nicole Kidman e Diane Keaton. Secondo l’agenzia il cachet per un discorso in pubblico si aggirerebbe tra 500.000 e il milione di dollari.

La cifra sale notevolmente per un libro autobiografico. Secondo l’agente sportivo Darren Prince il solo anticipo per una proposta editoriale oscillerebbe tra gli 8 e i 10 milioni di dollari.

Intanto si fa sempre più consistente la voce seconda la quale Meghan Markle potrebbe rilasciare la sua prima intervista da Ellen, in diretta televisiva.

E così, mentre tutti tentano di accaparrarsi l’esclusiva dei Duchi di Sussex, è partita una gara a rialzo che conquista sempre più il pubblico. La curiosità intorno a Harry e Meghan è tale infatti dall’averli portati al sorpasso su Instagram di Kate Middleton e del Principe William. Hanno infatti superato gli 11 milioni di followers.