Meghan Markle: prima intervista a Ellen dopo la Megxit?

Meghan Markle potrebbe rilasciare la prima intervista dopo la Megxit nel salotto televisivo di Ellen DeGeneres. La notizia non è stata smentita dalla conduttrice tv, che anzi ha mostrato entusiasmo per questa possibilità.

Tutti sono in attesa della prima intervista tv di Meghan Markle e del Principe Harry dopo il passo indietro dalla famiglia reale. Anche se la coppia non ha mai paventato questa possibilità in modo ufficiale, il gossip si insegue da settimane. Lo stesso aveva fatto nel 1995 Lady Diana, dopo la separazione dal Principe Carlo, raccontando tutti i retroscena più difficili della Royal Family in una intervista con la BBC. Non da meno era stata Sarah Ferguson, pubblicando, dopo il divorzio dal Principe Andrea, la sua autobiografia, My Story, ricca di aneddoti negativi dei Windsor.

Meghan Markle farà lo stesso? Inizialmente si era parlato di una intervista con Oprah Winfrey. La Casa Reale temeva un’accusa di razzismo, e anche questa eventualità potrebbe essere stata discussa durante il summit a Sandringham.

Ora invece l’opzione più papabile sembra essere Ellen. La nota presentatrice tv non ha risposto alle domande del Daily Mail sulla possibile intervista, ma quando in diretta le hanno chiesto se le sarebbe piaciuto ha detto subito di essere eccitata per questa possibilità.

“Meghan si sente in grande sintonia con Ellen e la sua gentilezza può aiutarla ad aprirsi” scrive il Daily Mail, secondo il quale un’amica comune sostiene che le due donne hanno una visione comune su molti argomenti. La stessa DeGeneres aveva confidato in diretta tv lo scorso anno di aver visto Meghan, il Principe Harry e il piccolo Archie la scorsa estate durante una vacanza a Londra con la moglie Portia de Rossi.

“Leggo continui attacchi e non è giusto. Li ho incontrati questa estate e sono le persone più gentili e modeste sul pianeta. Stanno facendo tante cose buone“.