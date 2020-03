Meghan Markle e il Principe Harry: estate a Balmoral con la Regina Elisabetta

Meghan Markle e il Principe Harry pare abbiano accettato l’invito della Regina Elisabetta a passare l’estate con lei a Balmoral. I Duchi di Sussex potrebbero trascorrere la stagione estiva nel Regno Unito nella residenza della Sovrana. Con loro anche il piccolo Archie, che non torna a Londra dallo scorso novembre. L’estate è ancora lontana, e la monarchia inglese è alle prese con il problema Coronavirus, ma l’indiscrezione è trapelata sul Daily Mail. Intanto la Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono stati trasferiti nel castello di Windsor per sicurezza. La coppia reale ha dovuto lasciare Buckingham Palace.

Il Principe Harry e Meghan Markle lo scorso anno avevano declinato l’invito della Regina per trascorrere l’estate a Balmoral con la Regina Elisabetta. Il Duca e la Duchessa di Sussex erano molto occupati, e Archie, nato a maggio, era troppo piccolo per qualsiasi spostamento.

La Regina era rimasta delusa da questa decisione, come lo è dal fatto che non riesce a vedere il bambino da diversi mesi. Infatti la coppia non ha portato con se Archie neanche durante l’ultimo reale dei giorni scorsi a Londra. Ora, secondo il Daily Mail, Elisabetta II ha rinnovato l’invito, e Harry e Meghan hanno accettato. Non solo, la coppia trascorrerà del tempo con il Principe Carlo e Camilla nella tenuta di Birkhall, sempre a Balmoral.

Intanto il Principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie sono attesi nel Regno Unito a giugno, per l’importante parata del Trooping the Colour. Sempre che, anche questa ricorrenza, non venga cancellata per la diffusione del Covid-19.