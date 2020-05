Meghan Markle e il diario segreto sulla sua vita nella Famiglia Reale

Meghan Markle pare abbia tenuto un diario sulla sua vita a Londra nella famiglia reale inglese. Secondo fonti vicine alla Duchessa, Meghan avrebbe scritto la sua avventura, da attrice a moglie del Principe, in un diario. Ad agosto uscirà la prima biografia autorizzata sul Principe Harry e sua moglie, Finding Freedom, e secondo il Daily Mail estratti degli scritti della Duchessa potrebbero farne parte.

Infatti è stata proprio la testata inglese a riportare la testimonianza di un ignoto amico di Meghan Markle, che ha raccontato di questo famigerato diario. Anche Andrew Morton, biografo tra le altre anche di Lady Diana, parla di questa possibilità. L’autore parla di un diario molto interessante, qualora esistesse.

“Meghan sa scrivere molto bene, il costrutto delle frasi è molto interessante” spiega Morton. “Ha studiato letteratura inglese al primo anno del Northwestern College. Se questo diario è scritto in prima persona potrebbe portarle molto bene. Avrebbe il controllo totale di ciò che racconta”.

Un racconto quindi che farebbe gola a molti, anche alla stessa stampa che è solita attaccarla. Il Duca e la Duchessa di Sussex non hanno voluto commentare la notizia. Ma come racconta lo stesso Morton Meghan non è certo la prima ad avere un diario segreto in casa Windsor. Molti reali, compresa Diana, hanno tenuto scritti privati sulle loro vicissitudini nella Royal Family. Certo è che in questo momento la versione della Markle è quella più attesa di tutte. Non è da escludere però che anche la stessa Kate Middleton conservi un proprio resoconto di avvenimenti, impegni e indiscrezioni sulla vita a Buckingham Palace.