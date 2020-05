Meghan Markle preme per anticipare l'uscita della biografia Finding Freedom

Meghan Markle pare stia premendo per anticipare l’uscita della biografia Finding Freedom, per mostrare a tutti i veri motivi della Megxit. Pare che la Duchessa sia certa che il libro, scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, possa far capire le vere ragioni di questa scelta. La biografia infatti racconterà gli ultimi due anni di Harry e Meghan. Il libro è inuscita il prossimo 11 agosto in ebook, e il 20 in formato cartaceo. Il titolo completo è Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail Meghan Markle è certa che il libro possa finalmente mostrare il suo lato più vulnerabile. Questo cancellando l’immagine di diva capricciosa. “Non è stata affatto una fiaba la vita a corte” pare siano state le parole della Duchessa. Il libro partirà dalle nozze del Principe Harry con Meghan, per arrivare alla nuova vita post Megxit.

Lo stesso Duca di Sussex, nello scherzo telefonico con la finta Greta Thunberg, aveva affermato che sposare un Principe non è affatto come può apparire da fuori.

“Meghan vuole che la gente la conosca davvero, capisca chi è e il suo punto di vista. E non solo quello che i giornali scrivono di lei“. Il Daily Mail è infatti certo che la Markle premerà per anticipare l’uscita del libro, e che questo supererà i record di vendita.

Il Principe Harry e Meghan avrebbero rilasciato delle interviste esclusive ai giornalisti che si occupano della biografia lo scorso febbraio, in Canada.

“Meghan vorrebbe che la gente provasse compassione per lei, per quello che ha affrontato, per il difficile conflitto con i media“.

Intanto un altro libro nel Regno Unito, una biografia su tutta la famiglia reale inglese, dalla Regina Mary ad oggi, promette di svelare il vero motivo del litigio tra Meghan e Kate Middleton.