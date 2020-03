Meghan Markle e Harry tornano in Inghilterra per la prima volta (foto)

Meghan Markle e il Principe Harry sono tornati in Inghilterra per la prima volta insieme dopo la Megxit, come vediamo nelle prime foto della coppia. I Duchi di Sussex sono nel Regno Unito per svolgere gli ultimi impegni pubblici prima dell’attuazione della Megxit, il prossimo 31 marzo. L’ultimo impegno in agenda è il giorno 9. Pare che Meghan non abbia portato con se il piccolo Archie, rimasto in Canada.

Meghan Markle, alla sua prima uscita pubblica in due mesi, e il Principe Harry si sono recati sotto la pioggia agli Endeavour Fun Awards a Mansion House, a Londra. La coppia, sempre sotto braccio, non ha mai smesso di sorridere e di sorridersi a vicenda. Pare che il trasferimento a Vancouver Island abbia fatto molto bene alla Duchessa, tornata in splendida forma sotto i riflettori.

Harry, nel suo completo blu, Meghan in un abito turchese firmato Victoria Beckham. La Markle ha scelto un make-up differente dal solito, più marcato, che ha colpito molto i suoi fan su Instagram. Infatti in molti sui social sono rimasti incantati dalla sua bellezza, scrivendo addirittura che Meghan lascia la famiglia reale al suo top.

In attesa di scoprire i suoi ultimi look reali dei prossimi giorni, qualcuno corre con la memoria allo scorso anno, quando la Duchessa ha partecipato alla stessa cerimonia incinta di Archie.

Endeavour Fund, nato nel 2012, sostiene ben 108 progetti a favore dei lavoratori che sono rimasti feriti gravemente durante il servizio e delle loro famiglie.

Meghan Markle era stata già paparazzata questo pomeriggio, all’uscita dal Goring Hotel, all’interno del quali si trova il ristorante preferito della Regina Elisabetta. La Duchessa indossava un elegante cappotto beige, e una mini bag nera.