Meghan Markle in crisi: ecco perché Harry lascia la Royal Family

Meghan Markle è in crisi per l’accanimento dei media nei suoi confronti, per questa ragione il Principe Harry ha deciso di lasciare la Royal Family. Questo emerge da un dettagliato resoconto del Sun on Sunday, secondo il quale la Duchessa sarebbe sull’orlo del baratro.

“Il Principe Harry contemplava questa scelta da tempo” riporta il tabloid inglese. “Se la situazione di Meghan fosse peggiorata avrebbe lasciato subito la Famiglia Reale“.

La notizia corrisponde a quanto detto nei giorni scorsi da Richard Kay e Geoffrey Levy, biografi di Lady Diana: “Harry è disposto a tutto per salvaguardare sua moglie e suo figlio. Non lascerebbe mai che si ripetesse ciò che è successo a sua madre“.

Mentre a Sandringham continuano i vertici tra la Regina Elisabetta, il Principe Carlo, il Principe William e Harry, Meghan è già in Canada con il piccolo Archie. Potrebbe partecipare al tavolo delle negoziazioni nei prossimi giorni via video conferenza.

“Nella pausa natalizia in Nord America i Sussex hanno valutato le possibili opzioni per vivere più serenamente, lontano dai diktat di Buckingham Palace” ribadisce il Sun on Sunday. “Harry vuole permettere a Meghan di evitare il tracollo emotivo, è sempre più preoccupato per il benessere di sua moglie“.

Già dopo l’estate il Duca di Sussex aveva incolpato i media di feroci attacchi nei confronti di sua moglie, troppo simili a quelli subiti da sua madre, Diana Spencer.

Una fonte vicina al Palazzo sostiene che i Duchi di Sussex hanno trovato i ritmi lenti e le limitazioni nelle loro iniziativi benefiche “dolorosi” e sono intenzionati a riprendere il pieno controllo delle loro attività. Non si tratta quindi di una decisione dell’ultimo momento, ma frutto di una lunga riflessione durata mesi.