Archie: torta di compleanno senza zuccheri fatta da mamma Meghan Markle

Meghan Markle e il Principe Harry festeggeranno il primo compleanno di Archie in quarantena. La famiglia celebrerà questo giorno senza invitati, nella nuova casa di Los Angeles, senza nonni, amici o altri parenti. Neanche Doria Ragland, madre di Meghan, che vive a pochi chilometri di distanza, potrà partecipare alla piccola festa in casa. La torta? Senza zuccheri, con soli ingredienti biologici, e sarà preparata da Meghan Markle.

Secondo i giornali inglesi la Regina Elisabetta programma di festeggiare questa prima candelina in grande questa estate in campagna. Ovviamente Se l’emergenza sarà rientrata. Secondo i bene informati la Regina e i cuginetti George, Charlotte e Louis potrebbero fare una piccola sorpresa.

Ennesimo compleanno in quarantena per la famiglia reale inglese. Dalla Regina Elisabetta, passando per Charlotte e Louis di Cambridge, questa volta tocca al piccolo Archie. I sudditi inglesi e i fan dei Sussex sperano di vedere almeno una nuova foto del festeggiato. L’ultimo scatto del Royal Baby risale allo scorso dicembre, e la curiosità sul piccolo di casa sale sempre di più. Il suo compleanno sarà certamente ricco di regali, ma lo trascorrerà solo con mamma Meghan e papà Harry.

Virtualmente però ci saranno degli invitati inaspettati. Infatti, secondo il Daily Mail, la stessa Regina Elisabetta si collegherà con loro per una videochiamata di auguri. Non solo, pare che anche i Principi George, Charlotte e Louis vogliano fare una sorpresa al cuginetto, che non vedono da mesi. La stessa Kate Middleton aveva raccontato di come i suoi figli siano sorprendentemente bravi con il tablet e le videochiamate su Zoom. Intanto Kate e William hanno già fatto gli auguri a Archie su Instagram, così come la Regina.

I piani però erano certamente diversi. Secondo i bene informati Meghan e Harry avevano pensato a una festa in grande, con amici e parenti, a Los Angeles, e una a Londra. Pare che ci fosse in programma una doppia festa con George Clooney, che ha festeggiato il compleanno due giorni prima di Archie.