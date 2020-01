Megxit: Harry e Meghan Markle rinunciano ai titoli di altezze reali

Meghan Markle e il Principe Harry rinunciano ai titoli di altezze reali e dovranno pagare i conti di Frogmore Cottage. Queste le clausole definitive della Megxit, rivelate dal Daily Mail subito dopo il nuovo comunicato della Regina Elisabetta II.

“Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri della mia famiglia” esordisce la Sovrana, che poi riconosce le pressioni dei media che la coppia ha dovuto affrontare. “Capisco le difficoltà cui hanno dovuto far fronte a causa della pressione negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio per una vita più indipendente“.

Elisabetta fa fatica a lasciar andare il nipote, che prima da solo, e poi con Meghan, si è sempre impegnato tanto per la Royal Family. “Voglio ringraziarli per tutto il loro lavoro zelante nel Paese, nel Commmonwealth e oltre“.

Non mancano delle parole per Meghan Markle, che inizialmente sembrava molto vicina alla Regina: “Sono particolarmente orgogliosa di come Meghan sia diventata così velocemente parte della famiglia“. Parole non necessariamente di circostanza. Infatti è rimarchevole che Sua Maestà abbia voluto dedicare un pensiero solo per Meghan.

“Nelle speranze di tutta la mia famiglia ci si augura che l’accordo consenta loro di costruire una felice e pacifica nuova vita” conclude il comunicato.

Non si fa cenno ovviamente alle decisioni interne, rivelate poi dai media inglesi.

Così il Principe Harry e Meghan Markle dovranno lasciare da questa primavera i titoli di altezze reali, ma non quelli di Duchi a quanto pare. Non solo, la coppia, che non prenderà più fondi pubblici nè reali, dovrà ripagare le spese di ristrutturazione di Frogmore Cottage. La cifra? Ben 2,9 milioni di euro di soldi dei contribuenti. La residenza è stata infatti svuotata, segnale che la coppia resterà a vivere in Canada.