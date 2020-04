Meghan Markle e il Principe Harry collaborano a una loro biografia esplosiva

Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero collaborato a una loro biografia autorizzata esplosiva. Pare che la coppia abbia rilasciato un’intervista a due giornalisti che lavorano a una loro biografia. L’argomento centrale sarà ovviamente la Megxit e il rapporto con la famiglia Reale. A pochi giorni dalla prima intervista di Meghan, nella quale ha parlato solo del suo lavoro come doppiatrice per Disney +, nuove rivelazioni potrebbero arrivare presto.

Per il momento il libro non ha un titolo, se non uno provvisorio, Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan. La data di pubblicazione invece pare sia l’11 agosto prossimo. Il Daily Mail assicura che Meghan Markle e il Principe Harry hanno rilasciato un’intervista prima del trasferimento negli Stati Uniti. Il giovanissimo Omid Scobie scrive della famiglia reale per Harper’s Bazaar e Elle, ed è un grande sostenitore di Meghan. Pare sia stato lui a rivelare la videochiamata tra i Sussex e Elisabetta II per il compleanno della Regina la scorsa settimana. L’altra autrice, anche lei esperta di Reali, è Carolyn Duran, autrice per la ABC e giornalista per Elle.

La prima biografia autorizzata di Meghan Markle e il Principe Harry racconterà quindi la loro vera storia anche dalle loro stesse parole.

Intanto nel Regno Unito si attende la prima udienza di Meghan Markle contro la stampa, dopo la causa al Daily Mail per la pubblicazione di corrispondenza privata tra lei e suo padre. Era stato lo stesso Thomas Markle a vendere al tabloid le lettere della figlia senza la sua autorizzazione. La biografia, ben 320 pagine, potrebbe parlare anche della guerra dei Sussex contro i media, in parte causa della Megxit.