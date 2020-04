Meghan Markle e Harry: videochiamata su Zoom per gli auguri alla Regina

Meghan Markle e il Principe Harry hanno videochiamato su Zoom la Regina Elisabetta per gli auguri di compleanno. La Sovrana ha compiuto 94 anni lo scorso 21 aprile. Un portavoce della coppia ha confermato la videochiamata, nonostante da Palazzo si richieda la massima discrezione sui contatti tra i Reali in questo periodo. Elisabetta II festeggia il suo primo compleanno lontana dalla famiglia, nel castello di Windsor, a causa dell’emegernza Coronavirus. Con lei solo il Principe Filippo, con il quale a novembre festeggerà il 73° anniversario di matrimonio.

Meghan e Harry preferiscono una videochiamata su Zoom a un post Instagram, come gli altri membri della Royal Family che hanno ricordato la data sui social. Infatti la coppia ha smesso di usare la piattaforma dall’entrata in vigore della Megxit, concentrandosi sulla nuova vita a Los Angeles.

Secondo i bene informati la videochiamata con la Regina Elisabetta avrebbe visto come vero protagonista il piccolo Archie, 11 mesi.

La Sovrana non vede il bambino dallo scorso dicembre, e pare sia addolorata da questo distacco. Per questo pare abbia organizzato la festa del suo primo compleanno in estate, nella sua tenuta di campagna, sempre che l’emergenza rientri.

Per la Regina si è trattato del primo compleanno senza famiglia e tradizioni pubbliche. Per questo da Palazzo era arrivata l’indicazione che ogni contatto dei Windsor per questa occasione dovesse restare privato. Il Daily Mail però, dopo la richiesta di Meghan e Harry di non scrivere più calunnie su di loro, torna alla carica, e insinua che la coppia abbia fatto sapere della videochiamata solo per pubblicità.