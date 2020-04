Meghan Markle: la prima intervista dopo la rinuncia al titolo

Meghan Markle ha rilasciato la sua prima intervista dopo la Megxit e la rinuncia al titolo. La moglie del Principe Harry si è concessa per una rara intervista ai microfoni di Good Morning America, sull’emittente televisiva ABC. La Markle è stata invitata per parlare del suo lavoro da doppiatrice per il documentario di Disney + Elephant. Qualcuno sostiene però che a parte la clip mandata in onda, l’emettinte abbia filmato una lunga serie di domande, che andranno in onda più avanti. Intanto nel Regno Unito in nuovi documenti giudiziari Meghan definisce suo padre un bugiardo.

Meghan Markle così appare per la prima volta in tv dalla rinuncia del titolo, rilassata e sorridente, parlando di animali e Africa. “Sono davvero grata di aver avuto la possibilità di raccontare la storia di questi elefanti” ha esordito la Duchessa. “Ho avuto l’onore di vedere questi animali nel loro habitat naturale e ho capito che ognuno di noi deve impegnarsi per proteggerli. Sono creature maestose e al tempo stesso sensibilissime“.

Intanto, dopo la decisione di Harry e Meghan di non avere più contatti con i quattro maggiori tabloid inglesi, il Daily Mail riporta sue presunte dichiarazioni sul padre. Pare che in documenti legati alla causa contro Thomas Markle, la figlia lo definisca un bugiardo. Alcuni sms riportati nelle carte processuali, dimostrerebbero che Meghan aveva cercato di proteggere il padre nei giorni precedenti alle nozze reali. Il signor Markle però, aveva posato per delle finte foto con i paparazzi, proprio all’alba del matrimonio della figlia con il Principe Harry.

Sempre in questi documenti Meghan negherebbe di essere a conoscenza che cinque amici stretti fossero in contatto con la stampa americana per delle rivelazioni scottanti sul suo rapporto con il padre.

Gli spettatori di Good Morning America avrebbero forse preferito qualcuna di queste domande, nella prima intervista di Meghan Markle, che invece è rimasta solo sul professionale.