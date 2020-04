Meghan Markle e il Principe Harry contro le fake news dei giornali inglesi

Meghan Markle e il Principe Harry hanno inviato una lettera a quattro importanti giornali inglesi per fermare le fake news sul loro conto. I Duchi di Sussex hanno deciso di schierarsi contro la stampa negativa sul loro conto. Non una censura all’informazione, si legge una lettera. Bensì una scelta di intrattenere rapporti solo con i media che non riportano notizie false sul loro conto. Il giornalismo inglese è basato principalmente sul clickbait, titoli sensazionalistici per aumentare le visualizzazioni e quindi gli introiti.

Così Meghan e Harry partono contro i quattro tabloid che negli ultimi due anni hanno fatto loro una guerra spietata. Il Mail, il The Sun, Express e il Mirror, le quattro testate scandalistiche principali del Regno Unito. Queste negli anni hanno attaccato spietatamente anche altri membri della Famiglia Reale, partendo da Lady Diana.

Nella lettera i Duchi di Sussex scrivono che non interagiranno più con loro, non per censura ma per una nuova scelta comunicativa.

“Non vogliamo censurare nulla, anzi i giornali devono esporre la propria opinione su tutti, anche su di noi, positiva o negativa che sia. Ma non ci offriamo più come valuta per l’economia di clickbait, spesso basata su notizie calunniose e completamente inventate”.

Il Principe Harry e Meghan Markle dicono quindi di no alla politica “acchiappa like” dei giornali inglesi, pronti a conquistare letture con titoli sensazionalistici basati grossomodo su news distorte.

“Questa politica non è per evitare le critiche” si legge ancora nella lettera. “Ma vediamo troppo spesso le nostre vite o quelle di persone che conosciamo distorte solo per aumentare le entrate pubblicitarie“.

L’atteggiamento dei media nei loro confronti è una delle motivazioni principali che ha portato alla Megxit, come ha sempre affermato Harry. Il Principe ha ribadito più volte che dopo il trattamento che la stampa aveva riservato a sua madre Diana, non avrebbe permesso che si facesse lo stesso con sua moglie.