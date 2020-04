Meghan Markle e il Principe Harry distribuiscono pasti ai bisognosi di Los Angeles

Meghan Markle e il Principe Harry stanno distribuendo pasti gratis ai più bisognosi di Los Angeles. Per fronteggiare le problematiche di molti cittadini più deboli, il progetto Angel Food consegna cibo e generi di prima necessità a malati, indigenti o coloro che a causa del Coronavirus non hanno più un lavoro. Meghan e Harry, appena arrivati a Los Angeles, hanno subito aderito all’iniziativa, diventando fattorini per l’ente.

La voce girava già da alcuni giorni, e oggi TMZ ha pubblicato un video che vede i Duchi di Sussex in azione. Infatti Harry e Meghan Markle sono stati ripresi dalle telecamere di un condominio mentre distribuivano pasti a domicilio. Decisamente una nuova vita per il Principe e sua moglie, che non restano con le mani in mano durante la crisi del Covid-19.

Il Project Angel Food a Los Angeles si affida a volontari che portano pasti e generi di prima necessità nei quartieri meno abbienti della città. Guanti, cappelli e mascherine, Harry e Meghan seguono il protocollo e mantengono le distanze di sicurezza. Un video che ha già fatto il giro del mondo e che segna un altro punto per loro sui media.

Dopo la Megxit pare che Meghan Markle si dedicherà al doppiaggio, come ha appena fatto con il documentario Elephant per Disney+. Insieme a Harry gestirà Archewell, il loro nuovo ente benefico, nato in onore del figlio Archie. Il piccolo di casa Sussex compirà 1 anno il prossimo 6 maggio. La festa prevista è stata annullata, ma si parla di un ritorno in estate nel Regno Unito per un piccolo party con la Regina Elisabetta.