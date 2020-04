Nella villa della quarantena di Meghan Markle e Harry a Malibù (foto)

Meghan Markle e il Principe Harry pare abbiano acquistato una villa a Malibù con dieci camere da letto, dove trascorreranno la loro quarantena. Secondo l’indiscrezione dei tabloid inglesi, riportata dal settimanale Diva & Donna, la coppia avrebbe già messo gli occhi su una villa ben precisa. Meghan e Harry non sono più membri attivi della famiglia reale dal 31 marzo scorso. I Duchi, archiviato il progetto Sussex Royals, sono pronti a lanciare il loro nuovo ente benefico Archewell, in onore del figlio Archie.

Nuova vita, nuova casa. Meghan Markle e il Principe Harry sognano Malibù, con una mega villa degna di divi di Hollywood. La coppia ha trascorso il primo periodo lontano dalla famiglia reale inglese a Vancouver Island, in Canada. Da poche settimane però sono volati a Los Angeles in California. Per via della quarantena da Coronavirus, Meghan non ha potuto ancora riabbracciare mamma Doria. Inzialmente pare abbiano optato per un appartamento in affitto, prima di trovare la casa dei sogni. Ma secondo i bene informati questa esisterebbe già, e pare che la coppia si sia già trasferita, o stia per farlo.

Está es Petra Manor la mansión donde podrían vivir #MeghanMarkel y #Harry la dueña de esta casa situada en #Malibu es #KylieJenner . Se dice que Harry escogió Malibu para así continuar el deseo de su madre Diana de Galés de vivir en esta área de #California #Noticias #Royals pic.twitter.com/XwAp4PQnfj — Ceci Talks (@cecimezam) April 6, 2020

Si tratta di Villa Petra Manor, a Malibù per l’appunto. Secondo il settimanale Diva & Donna, che pubblica degli scatti esclusivi dell’interno, la casa ha ben dieci camere da letto e otto bagni. Non solo. Una cucina country chic, in bianco e legno chiaro, un grande salotto per gli ospiti con maxi schermo, un secondo salotto che da sul giardino.

Non mancano piscina, enorme giardino e campo da tennis. La cifra da capogiro non è stata ancora svelata, ma di certo farà discutere, come sempre.

Già dopo il loro matrimonio, le spese di ristrutturazione del cottage di Frogmore, fuori Londra, avevano fatto infuriare gli inglesi. Anche se, questa volta, non saranno loro a pagare, dato che la Megxit ha sancito anche un’indipendenza economica della coppia.