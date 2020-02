La Megxit entrerà in vigore il prossimo 31 marzo e Meghan Markle e il Principe Harry perderanno il loro ufficio di Buckingham Palace e parte dei loro titoli. Dopo il ban della Regina Elisabetta per utilizzare il marchio Sussex Royals, arriva la data ufficiale dell’uscita dei Duchi dalla Royal Family. Cosa cambierà davvero per loro da quel giorno?

Meghan Markle e il Principe Harry svolgeranno i loro ultimi doveri ufficiali il 9 marzo, prima della separazione ufficiale dai Windsor il 31 marzo. Il Duca e la Duchessa di Sussex non avranno più un ufficio a Buckingham Palace da aprile, notizia già nell’aria da alcune settimane. Infatti lo staff, composto da 15 assistenti, è stato già licenziato, e parte di loro ridistribuiti in altri compiti a Palazzo. Già questa notizia aveva fatto discutere ma era inevitabile, dato che la coppia non avrà più un ruolo pubblico.

Il Principe Harry e Meghan Markle saranno rappresentati dal team della loro fondazione nel Regno Unito, mentre pare che stiano creando un nuovo team di assistenti in Canada. Anche la posizione militare subirà delle variazioni. Manterrà i ranghi di Maggiore, di Tenente Comandante e di Capo Squadrone. Ma non potrà utilizzare le sue posizioni militari onorarie durante questo periodo di prova di 12 mesi.

I Sussex dovrebbero essere però presenti regolarmente nel Regno Unito per eventi di famiglia e non solo. Infatti la prossima apparizione pubblica del Principe Harry dovrebbe essere il prossimo 28 febbraio per il lancio degli Invictus Games 2020.

I Duchi parteciperanno il prossimo 5 marzo agli Endeavour Fund Awards, Harry affiancherà Lewis Hamilton in un evento a Silverstone il 6 marzo. Il 7 marzo i Duchi presenzieranno al Mountbatten Festival of Music. La Markle pare abbia in programma un evento per la Giornata Mondiale delle Donne l’8 marzo. Infine, il 9 li vedremo per l’ultima volta prima dell’ufficializzazione della Megxit. Harry e Meghan si uniranno al resto della famiglia per il Commonwealth Service presso l’abbazia di Westminster.