La Regina Elisabetta II sarebbe pronta a bloccare il brand Sussex Royal, utilizzato da Meghan Markle e il Principe Harry su Instagram e nelle loro iniziative benefiche. La decisione arriva dopo un primo gesto di apertura nei confronti della coppia. La Regina aveva infatti cercato in tutti i modi di trattenerli nella Royal Family dopo la Megxit. Ora però la Sovrana punta i piedi. I Duchi non potranno più utilizzare il nome Sussex Royal per farsi pubblicità, e forse saranno costretti persino a cambiare nome sui social.

Lo scorso giugno Meghan Markle e il Principe Harry avevano depositato i diritti del marchio presso l’Intellectual Property Office. Avevano dato così vita alla loro proprietà sul nome. Secondo il Daily Mail la coppia aveva intenzione di allargare la propria attività grazie al titolo nobiliare, oggi un controsenso dopo il passo indietro dalla famiglia reale e la fuga in Canada. Sempre secondo il giornale Harry e Meghan avevano già inserito tra i loro prodotti capi d’abbigliamento, articoli di cartoleria, materiale didattico e altri prodotti, non ancora in vendita

Per questo la Regina Elisabetta II non ritiene più opportuno che i Duchi utilizzino ancora il nome Sussex Royal per eventi, iniziative, prodotti, commerciali o meno. Una decisione importante, che potrebbe avere ripercussioni serie sul futuro economico della coppia. Questa decisione lederà anche i loro contratti per eventi e programmi tv? Può essere, anche se la richiesta per la coppia, che al momento potrebbe guadagnare fino a 8milioni di dollari per un’intervista, è sempre in salita.

Il problema che assilla i fan è però un altro. Se il veto della Regina si estendesse anche sul nickname Instagram, quale sarà la scelta dei Duchi? Sceglieranno un nuovo nome di coppia? In quel caso Harry e Meghan Markle, senza ostacoli e vincoli, potrebbero creare un brand commerciale tutto nuovo che frutterebbe milioni e milioni di euro.