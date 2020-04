Meghan Markle sognava un lifestyle da celebrità a Hollywood

Meghan Markle sognava da sempre un lifestyle da celebrità a Hollywood, come rivelato al Daily Mail da una fonte vicina alla Duchessa. Sembra che il Principe Harry, affascinato da sempre da questo mondo grazie alle amicizie di Lady Diana, abbia accettato ben volentieri. La coppia infatti, dopo tre mesi lontani dai riflettori a Vancouver Island, in Canada, si sta trasferendo a Los Angeles con il figlio Archie, 11 mesi. Dopo la Megxit, Meghan è già al lavoro. Infatti dal 3 aprile su Disney+ sarà disponibile il documentario Elephant, da lei narrato.

Questa è la vita che Meghan Markle avrebbe sempre sognato, il lifestyle al quale mirava. Così racconta il Daily Mail oggi, parlando di una fonte vicina alla Duchessa di Sussex. Meghan è tornata nella sua città, Los Angeles, ed è tornata ad essere una Cali Girl, una ragazza californiana, come racconta il suo stesso hair stylist. Mamma Doria vicina, i suoi vecchi amici, e quello scintillio di Hollywood a cui ora la Markle sembra aspirare.

E il Principe Harry? A quanto pare sua moglie non ha dovuto affatto forzare la mano con lui, anzi. Pare sia molto contento di essere nella città del cinema, di incontrare attori e star. Harry è abituato a queste amicizie, racconta sempre la fonte. Sua madre, Lady Diana, era vicina ad alcune delle star più famose, da Elton John a Gianni Versace, passando per Michael Jackson e Luciano Pavarotti. Il Principe infatti ha spesso intrattenuto rapporti per le sue iniziative benefiche con nomi come Jon Bon Jovi e Rihanna.

La coppia ha quindi scelto uno stile di vita lontano da quello di Palazzo, ma di certo non meno glamour. Per ora i Duchi non si sono concessi a eventi e red carpet, ma qualcuno ipotizza una nuova vita mondana per Harry e Meghan.