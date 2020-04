Meghan Markle: videomessaggio per le donne che lavorano in quarantena

Meghan Markle ha rilasciato un videomessaggio per le donne che lavorano o che cercano impiego durante la quarantena. La Duchessa si è connessa con Smart Works, l’ente benefico a favore delle donne che con fatica vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Meghan ha videochiamato una delle ragazze aiutate dall’associazione, prima di un importante colloquio di lavoro.

Abbiamo visto Meghan Markle e il Principe Harry distribuire pasti e spese per gli abitanti meno abbienti di Los Angeles. Ma l’impegno della Duchessa non si ferma qui in periodo Coronavirus. Infatti ha voluto dare il suo contributo, seppur da casa, a Smarts Work, associazione della quale è madrina da gennaio 2019, per scelta della Regina Elisabetta.

Infatti Meghan ha già collaborato lo scorso anno con l’ente, che si occupa di assistere donne e mamme nel rientro nel mondo del lavoro dopo una lunga assenza, o nell’approccio per chi cerca un primo impiego. Smart Works sta continuando, seppur virtualmente, ad aiutare le donne, con corsi professionali online, guide pratice su Instagram e videochiamate con le dirette interessate.

L’associazione si occupa anche di curriculum, linguaggio del corpo adatto e outfit giusto per un colloquio di lavoro. Così anche Meghan Markle ha tenuto una di queste videoconferenze, parlando con una giovane donna prima di un importante colloquio di lavoro. “Sei un faro di speranza, in questo momento è necessario concentrarsi sulle prove da superare” ha detto la Markle.

“Nel corso di questi due anni è stato un onore conoscere così tante donne di talento attraverso la rete di Smart Works. Ho imparato qualcosa da ognuna di loro” dice Meghan Markle durante il videomessaggio. “Nel corso di questa pandemia, è incredibile il lavoro che sta facendo Smart Works per continuare a supportare le donne anche da remoto, dando loro la fiducia necessaria per avere successo“.