Meghan Markle assume l'avvocato di Lady Diana contro i giornali inglesi

Meghan Markle ha assunto l’avvocato di Lady Diana per la sua battaglia contro i giornali inglesi. David Sherborne è stato il legale di grandi star oltre alla Principessa, tra i quali Elton John, Harry Style e Victoria e David Beckham. L’ufficialità della notizia, che circolava da qualche giorno, è stata data dal sito stesso della compagnia per la quale lavora Sherborne.

Meghan Markle ha assoldato l’avvocato di Lady Diana per la causa contro il Mail On Sunday. Il noto tabloid inglese è accusato di aver pubblicato estratti di lettere private della Duchessa senza il suo consenso. I fatti risalgono al 2018, quando il giornale riportò la corrispondenza privata tra Meghan e suo padre Thomas Markle. Fu proprio lui a vendere al Mail On Sunday quelle lettere, iniziando la guerra contro sua figlia, che ovviamente pare non abbia intenzione di perdonarlo.

Il Mail On Sunday, secondo l’accusa della Markle, avrebbe postato estratti delle sue lettere con l’intento di manipolare i fatti, e cucire un ritratto negativo della Duchessa. Per questo, proprio la scorsa settimana, Harry e Meghan hanno annunciato che non collaboreranno più con quattro delle maggiori testate giornalistiche inglesi, che in questi anni hanno creato fake news sul loro conto.

La guerra tra Meghan Markle e la stampa inglese è appena iniziata, e per questo scende l’ex avvocato di Lady Diana, da sempre martoriata dai giornali.

“Ci occuperemo della difesa della Duchessa contro l’uso improprio di informazioni private, violazione della protezione dei dati e violazione delle azioni di copyright contro i giornali associati“. Queste le parole del 5RB, l’ufficio legale di David Sherborne, noto per le cause di violazione della privacy contro i media britannici.