Meghan Markle con lo stesso maglione di Suits per la prima uscita pubblica a Vancouver

Meghan Markle ha indossato lo stesso maglione di una puntata di Suits per la prima uscita pubblica a Vancouver. La Duchessa ha incontrato le donne volontarie di due enti benefici, citando il personaggio di Rachel Zane.

Un vero e proprio flashback, specie per chi ha seguito Suits. Meghan Markle aveva indossato questo maglione in cashmere sette anni fa, in un episodio del 2013 della serie tv. Un ritorno ad un look più casual, quello precedente all’ingresso nella famiglia reale. L’inarrestabile Meghan ha incontrato le volontarie del Downtown Eastside Women’s Center, che si occupano di mamme e bambini in difficoltà. Ha poi partecipato ad una riunione di un altro gruppo femminile, questa volta per il cambiamento climatico. La Duchessa di Sussex ha voluto fare una sorpresa alle ragazze di Justice for Girls, come rivelato dal capo stesso dell’ente. La mail di richiesta sarebbe stata mandata da una assistente di Meghan, e non da una persona dello staff reale.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7 — Justice For Girls (@JFG_Canada) January 16, 2020

“La Duchessa ha incontrato i direttori, lo staff e i volontari. Ha messo tutti a proprio agio. Ha avuto una discussione davvero interessante con noi per 90 minuti sul nostro lavoro e sui diritti delle ragazze adolescenti che vivono in uno stato dipovertà. Siamo stati onorati che abbia scelto di avere questa conversazione con noi ed è interessata al lavoro che facciamo” ha detto Zoe Craig-Sparrow, co-direttrice dell’ente.

Intanto gli amici del Principe Harry confidano di essere preoccupati per lui dopo la Megxit, come riportato oggi dal Daily Mail. Mentre Meghan Markle ha ripreso a pieno ritmo i suoi impegni benefici in Canada, suo marito sembra più solo che mai, dopo il distacco dalla famiglia reale.

Seppure Harry sia ancora in contatto con il suo amico e il padrino di Archie, Charlie van Straubenzee, altri affermano di non sentirlo più da mesi. Infatti People Magazine rilancia che molti suoi amici di vecchia data non avrebbero più il suo numero. Questo avrebbe creato del risentimento nella comitiva. La stessa rivista però racconta che altri amici del Principe, ancora a lui vicini, definiscono la Megxit inevitabile, dato il trattamento che molti membri anziani della famiglia riservavano a lui e a Meghan.