Meghan Markle: le prime foto in Canada dopo la Megxit

Meghan Markle è tornata in piena attività dopo la Megxit, come mostrano queste prime foto in Canada. La Duchessa è stata paparazzata a Vancouver Island, dove ha preso un idrovolante per raggiungere un centro di volontariato femminile.

Meghan sorride rilassata, nonostante la sua decisione di fare un passo indietro dalla famiglia reale insieme al Principe Harry abbia portato dietro molti problemi. Infatti, nonostante il sì della Regina Elisabetta (senza fondi pubblici), ci sono ancora questioni spinose, come il mantenimento dei titoli, da discutere.

La Markle si trova a Vancouver Island, dove è stata scattata la foto natalizia del piccolo Archie in braccio a papà Harry. Il parka verde, con pelo rigorosamente finto, è lo stesso indossato da Meghan in diverse foto nella primavera 2017, prima del fidanzamento con Harry. Un grande sorriso, perché a detta dei bene informati, la coppia è tornata a vivere durante le sei settimane trascorse in Canada, durante le quali hanno programmato la Megxit.

Meghan Markle non si fa fermare dagli attacchi dei media inglesi e torna al lavoro. Ha visitato il Downtown Eastside Women’s Centre di Vancouver. Il centro, gestito quasi interamente da donne, si occupa di aiutare oltre 500 mamme e bambini al giorno, con diverse problematiche.

Questa è la Meghan che piace così tanto al pubblico, quella in prima linea, con maglione, skinny jeans neri e ciondolo al collo, un look acqua e sapone che ha conquistato tutti. Questa è la prima di una lunga serie di uscite di “lavoro” della Duchessa di Sussex, che insieme a Harry si dedicherà quasi interamente alle cause benefiche in questo 2020. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un ritorno nel cinema, in veste di doppiatrice per la Disney. L’incasso dovrebbe essere tramutato in donazione per una associazione che si occupa della salvaguardia della fauna in Africa, l’Elephants Without Borders.