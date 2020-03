Melania Trump al lavoro su un padiglione del tennis alla Casa Bianca

Melania Trump ha condiviso sui social i progressi della costruzione del nuovo padiglione del tennis della Casa Bianca. La First Lady aveva annunciato il progetto lo scorso giugno, e pare che ora i lavori stiano procedendo con rapidità. Melania ha voluto partecipare attivamente al progetto, come mostrano le foto. La fine dei lavori è prevista prima dell’estate.

Non è la prima volta che Melania Trump approva un progetto sportivo per la Casa Bianca. Lo scorso maggio la riapertura della sala bowling della residenza presidenziale, inaugurata nel 1973 da Richard Nixon. La First Lady ha supervisionato e voluto i lavori di restauro e il nuovo design.

Ora invece, elmetto in testa e piantine sotto mano, Melania controlla i progressi del nuovo padiglione del tennis. L’ex modella è sempre stata attenta all’educazione dell’esercizio fisico per i più giovani, come prima di lei Michelle Obama.

I am excited to share the progress of the Tennis Pavillion at @WhiteHouse. Thank you to the talented team for their hard work and dedication. pic.twitter.com/Wzown2ho26 — Melania Trump (@FLOTUS) March 5, 2020

Il nuovo campo sportivo nasce proprio nei pressi dell’orto botanico di 260 metri quadrati piantato dalla precedente First Lady nel 2009. Sempre nell’area sud della proprietà si trova il Giardino dei Bambini, che la First Lady Lady Bird Johnson fece costruire nel 1968.

“Sono entusiasta di condividere i progressi del Padiglione del Tennis. Grazie al talentuoso team per il loro duro lavoro e dedizione” ha scritto Melania sui social.

Lo scorso giugno, il National Park Service, che gestisce i 18 acri di terreno della Casa Bianca, ha presentato una proposta per il nuovo padiglione del tennis alla National Capital Planning Commission. La proposta ha delineato una struttura che sarà di circa 111 metri quadrati, rivestito in pietra calcarea e con un tetto in rame. La First Lady aveva inaugurato i lavori con il taglio del nastro e la pala cerimoniale, dando il promo colpo nel terreno. Il progetto è stato finanziato da donazioni private. Chissà se Melania Trump giocherà a tennis nel nuvo padiglione.