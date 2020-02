Melania Trump: il figlio Barron potrebbe seguire le sue orme nella moda

Il figlio di Donald e Melania Trump, Barron, potrebbe seguire le orme di sua madre nel mondo della moda. Come mostrano le foto delle sue rare apparizioni pubbliche al fianco dei genitori, Barron Trump sembra avere lo stesso gusto della First Lady. Per altri invece è proprio lei a occuparsi di ogni dettaglio dei suoi look. Gli esperti della testata inglese Express non hanno però dubbi, il ragazzo ha una vera predilezione per i capi fashion.

Barron Trump ha solo tredici anni, è già più alto di entrambi i suoi genitori, e sembra essere legatissimo a mamma Melania. Proprio l’ex modella, prima dell’avventura presidenziale nel 2013, raccontò ai micorfoni della ABC al Celebrity Apprentice che si dedicava alla pelle di suo figlio dopo il bagnetto serale. La signora Trump riserverebbe dei veri e propri trattamenti di bellezza al figlio, e all’epoca aveva creato la propria linea di bellezza, la Melania Skin Care Collection.

Oggi che Barron è adolescente le cose potrebbero essere cambiate, ma è certo che il ragazzino non sbaglia mai un outfit, proprio come sua madre. Melania Trump è considerata una vera trend setter, anche se a volte i suoi look fanno discutere per i costi.

“Ha certamente una propensione familiare per la moda e le connessioni giuste per entrare in questo mondo” racconta il giornalista Jadan Horyn a Express. “Direi che Melania ha un gusto straordinariamente acuto per il vestire. Non sarei sorpreso se Barron seguisse le sue orme. Il gusto e lo stile artistico tendono ad essere tratti ereditati. L’appartenenza al loro ambiente poi fa il resto. Questo ti insegna cosa indossare e cosa non indossare.”

Barron Trump ha inoltre un’altra apprezzata icona di stile in famiglia, sua sorella Ivanka. La secondogenita del Presidente Trump e dell’ex modalla Ivana Trump ha anche lei l’innato gusto, l’eleganza e il portamento dalla madre.