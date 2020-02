Melania Trump: completo color block da 2mila euro

Melania Trump ha scelto un look color block con un completo gonna da 2mila euro per il discorso della vittoria del marito Donald dopo l’assoluzione dall’impeachment. La First Lady non ha badato a spese con questo outfit Made in Italy firmato Gabriela Hearst.

Un look minimal, essenziale, color block bianco e nero, eppure costosissimo. Melania Trump festeggia l’assoluzione del Presidente, in occasione del breve discorso tenutosi ieri alla Casa Bianca.

Camicetta a pois, giacca dal taglio maxi poggiata sulle spalle, da brava trendsetter, e gonna a vita alta. La First Lady sembra più vicina che mai a Donald Trump negli ultimi mesi, dopo un precedente visibile distacco in pubblico della coppia. Così Melania lo osserva fiera durante il suo discorso, e sale sul palco per dargli un bacio, davanti agli alleati e ai sostenitori politici.

La blusa di Gabriela Hearst, in vendita sullo store online di FarFetch, viene descritta come una camicetta a pois, con colletto abbottonato, maniche lunghe, polsini con bottoni e orlo ricurvo. Inoltre il sito web rivela che è rigorosamente Made in Italy.

Il look di Melania Trump è completato da un paio delle sue adorate Louboutin nere dalla suola rigorosamente rossa. Il make-up della First Lady era ottenuto grazie a un ombretto fumé scuro, guance ruvide, bronzate ed evidenziate, sopracciglia curate e un lucidalabbra colorato.

Melania è ormai una delle icone indiscusse della moda, lanciando nuovi trend o anticipando quelli della stagione successivo, affiancando in questo ruolo Letizia Ortiz, Kate Middleton e Meghan Markle. Il color block, in particolar modo bianco e nero, è tra le mode di questa Primavera / Estate, e molto amato dalla Regina di Spagna.