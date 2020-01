Melania Trump non si separa mai dal suo anello di fidanzamento da 25 carati

Melania Trump non si separa mai dal suo preziosissimo anello di fidanzamento da 25 carati. Come riportato da Express, la First Lady lo abbina ad ogni look, cambiando sempre i suoi gioielli tranne questo. La moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è legata da un forte valore affettivo all’anello.

Era il 2004 quando la ex modella, al Met Gala di New York, ricevette la proposta di matrimonio da Trump, dopo sei anni di relazioni. I giornali di allora parlavano di un anello di diamanti enorme, davvero accecante. Tobias Kormind, amministratore delegato di 77Diamonds.com, ha raccontato a Express: “Donald Trump le ha comprato un anello di diamanti taglio smeraldo D da 15 carati, D Flawless, del valore di 3 milioni di dollari, circa 2,3 milioni di sterline“. L’anello era stato acquistato nella nota gioielleria newyorkese Graff.

Da quel giorno Melania Trump non lo ha mai più tolto. Contesa dalle case di moda e dai brand di gioielli, la First Lady è diventata icona di stile indiscussa degli ultimi anni. Ha indossato i preziosi di maggior valore, ha brillato in occasioni ufficiali e red carpet, ma nessun anello può avere per lei quella stessa importanza.

La preziosità del monile è aumentata quando, per il decimo anniversario di matrimonio, Donald Trump lo ha fatto modificare: “Un decennio dopo Trump ha modificato la dimensione dell’anello di Melania con un diamante da 25 carati, anch’esso di Graff” racconta ancora Tobias Kormind.

Melania Trump lo ha persino indossato nel suo ritratto ufficiale della Casa Bianca, per mostrarlo al mondo. Infatti, secondo l’esperta reale Catherine Turrel, è un gesto che dimostra anche la sua potenza.

“Spesso Melania fa dichiarazioni con le sue scelte di moda. Intreccia messaggi subliminali segreti in ogni abito che indossa“. Come dimenticare infatti il giubbino color kaki con la scritta “Non mi interessa davvero“. Melania ha dichiarato ad ABC News nel 2018: “L’ho indossato per le persone e per i media di sinistra che mi stavano criticando. Volevo dimostrare loro che non mi interessava. Puoi criticare qualunque cosa tu voglia, ma questo non si fermerà nel fare ciò che ritengo giusto“.