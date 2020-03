Melania Trump vuole lanciare il suo progetto Be Best a livello mondiale

Melania Trump vorrebbe lanciare il suo progetto Be Best a livello mondiale, per elargire il messaggio di gentilezza e azioni altruistiche necesserie nella nostra società. La moglie del Presidente Trump ha annunciato il suo nuovo programma al Vertice Nazionale sugli oppiacei del Dipartimento di Giustizia. La First Lady lavora da alcuni anni sul progetto Be Best, già portato nelle scuole, nei centri educativi e nelle associazioni giovanili.

“Sin dal suo lancio, ho usato la mia iniziativa per far luce sui programmi che mostrano cosa significa essere i migliori” ha esordito Melania Trump. “Questo si può mostrare con un semplice atto di gentilezza, fornire assistenza dove c’è bisogno o insegnare qualcosa di prezioso. La mia iniziativa è pensata per promuovere le azioni positive in atto nelle nostre comunità in modo che possano essere replicate in tutto il paese e in tutto il mondo.“

Un modo anche per combattere il bullismo, ha affermato più volte la First Lady, insegnando ai giovani la bellezza di una buona azione. Il Be Best di Melania Trump insegna che per essere migliori nello studio, nel lavoro, nello sport, bisogna esserlo anche nella quotidianità con gli altri. L’ex modella vorrebbe quindi collegare la sua iniziativa con altre in giro per il mondo. Il suo lavoro è stato lodato anche dal generale Bill Bar, a capo del Vertice Nazionale sugli oppiacei. La tossicodipendenza nei più giovani è un’altra battaglia fortemente combattuta da Melania Trump.

“La nostra First Lady dedica gran parte del suo tempo a lavorare per proteggere i bambini americani dalla tossicodipendenza. Ha sottolineato che la fine della diffusione degli oppioidi richiederà che l’intero paese si riunisca per lavorarci. Ha assolutamente ragione. Sta facendo la sua parte per raggiungere questo obiettivo e siamo grati che sia qui con noi oggi.”