Melissa Satta è da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con Matteo Berrettini, ma non vuole mostrarsi abbattuta per questo passo, felice di potersi occupare a 360 gradi di suo figlio, Maddox Prince, che a breve compirà dieci anni. Gli ultimi mesi sono stati però davvero difficili per lei, sin da quando era legata al tennista, periodo in cui si è trovata a doversi difendere (lui l’ha sostenuta) dall’accusa di portare fortuna a causa dei continui infortuni che hanno tormentato il suo ex.

Recentemente, però, parte della stampa è arrivata addirittura a definirla “sex addicted“, accusa che lei ritiene inesatta, oltre che davvero pesante e inaccettabile: “Io sono stata sposata con Boateng, già allora se qualcosa non andava bene nella sua carriera davano la colpa a me e lo stesso con Matteo – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Ma cosa ne sai di come sono fatta io? Io sono una persona normale, come tutte eppure meno parlo e più interesse c’è”.

La showgirl ci tiene così a farsi portavoce di un messaggio che lei ritiene importante, a sostegno di tutte le donne che si trovano a essere tacciate di commenti davvero inappropriati: “Questa è violenza psicologica come spesso accade alle donne in casa con uomini che le accusano ad esempio di essere troppo femminili – ha detto ancora – Certi termini non mi rispecchiano, io non mi sento neanche volgare mi vesto da maschiaccio non sono la bomba sexy che tutti pensano”.

La sua preoccupazione in quei momenti era rivolta soprattutto a quanto potesse pensare suo figlio, che poteva parlare di questo con i suoi coetanei: “La cosa che mi dispiaceva di più era se Maddox avesse dovuto leggere una cosa del genere come l’avrebbe presa? E i suoi compagnetti cosa avrebbero detto?”.

Impossibile per Melissa Satta non parlare anche della storia con Berrettini, che lei ritiene comunque importante e con cui è riuscita a restare in buoni rapporti: “Io sono stata in silenzio molto, ma ora basta». Lo sfogo Melissa lo fece a Le Iene qualche mese fa per difendersi da quelli attacchi e oggi, che la relazione è finita continua a doversi difendere. Sono in ottimi rapporti con la sua famiglia e anche noi siamo in buoni rapporti” – ha concluso.