Perché gli stivali beige di Melissa Satta sono un vero must have per l'inverno

Gli stivali, lo sappiamo, sono uno di quegli accessori che non possono mancare nel guardaroba invernale di ognuno di noi. Che siano alti fin sopra il ginocchio, con il tacco o senza, in pelle o scamosciati non importa: ciò che conta è che gli stivali sono in grado di aggiungere quel tocco in più ad ogni look. Come ci insegna Melissa Satta, che in un post su Instagram ne ha sfoggiati un paio che ci hanno fatto innamorare.

La conduttrice di Sky Sport ha scelto un paio di stivali in ecopelle beige, dal gambale piuttosto morbido, con un elegantissimo tacco quadrato nero e la punta arrotondata. Un accessorio che possiamo eleggere senza alcun dubbio come il vero must have dell’inverno, grazie al quale Satta entra nel 2022 in grande stile. “Starting 2022 like this“, scrive infatti sulla sua (seguitissima) pagina social. Se i soliti stivali neri (che rimangono un evergreen) iniziano a stancarvi, per il nuovo anno potete osare con un modello dai colori chiari, perfetto per dare luce a qualsiasi outfit.

Melissa Satta ha sfoggiato i suoi stivali, dal colore neutro, per completare un look completamente firmato Louis Vuitton: ad un paio di bermuda neri a vita alta dal taglio morbido, la ex velina ha abbinato un maglioncino lupetto a scacchi bianchi e neri, impreziosito sulla parte alta dall’iconico motivo con i monogrammi LV su sfondo marrone della maison francese. Motivo ripreso anche nei dettagli della maxi cintura che sottolinea perfettamente il punto vita.

Un outfit, quello indossato dalla conduttrice di Goal Deejay, che ci dimostra come gli stivali non siano soltanto un accessorio elegante e glamour, ma possano anche essere abbinati ad un look casual e sporty-chic senza mai correre il rischio di essere fuori luogo. D’altronde Melissa Satta ci ha già lasciato più volte a bocca aperta con la scelta delle scarpe: come dimenticare le décolleté full strass che ha indossato per l’ultima puntata di Sky Calcio Club 2021.