Capodanno è alle porte e la voglia di brillare è tantissima. Una splendida idea per un look veramente pieno di luce arriva da Melissa Satta, che con il suo tubino ci regala l’outfit definitivo per il veglione di San Silvestro e per risplendere all night long. Il vestito di paillettes argento è stato indossato dalla showgirl per lo spettacolo di Sky Calcio e ha fatto innamorare tutti.

Il tubino argento è firmato Michael Kors ed è una vera opera d’arte: un doppio crepe sablé bianco per il tessuto completamente ricamato a mano con cristalli, scollo a cuore e spalline sottili. La presentatrice ha abbinato all’abito una giacca bianca da smoking con revers sagomati e sandali in pelle della stessa tonalità del vestito e dello stesso stilista.

Per completare il look Melissa Satta ha scelto dei collant neri velati, perfetti per rimodulare la luce stellare del tubino e creare un allure chic e sofisticata. I capelli liscissimi e uno smokey eyes sui toni del marrone hanno dato il tocco finale, senza appesantire questo ensemble ideale per Capodanno.

Se amate l’argento e volete brillare per tutta la notte, per ricreare un outfit che si ispiri a questo favoloso tubino le idee da cui partire sono veramente tante: dai top sbrilluccicosi, indossati su pantaloni neri, agli abiti lunghi o corti, magari accostati a un blazer total black, molto di tendenza in questo inverno 2021. Insomma le ispirazioni per risplendere non mancano e molte vip dello star system hanno proprio scelto paillettes e glitter per le loro feste.