Melissa Satta, la dolcissima dedica al figlio Maddox per i suoi 10 anni

Maddox, il figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, ha compiuto 10 anni. Per questa occasione speciale, l’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissima storia per augurare al figlio buon compleanno: “Happy Bday Maddox. Love you to the moon and back”, (ti amo fino alla luna, andata e ritorno), a corredo di una foto che immortala il ragazzino sorridente. Nella storia seguente, la voce di Satta che parla con il figlio, visibilmente emozionato, e poi tantissimi post di auguri da amici e parenti.

Un rapporto molto speciale quello tra Melissa Satta e il figlio, con cui condivide praticamente ogni attimo della sua vita, e che spessissimo compare nei post della showgirl. Maddox è nato il 15 aprile del 2014, dall’amore di Melissa Satta e con il calciatore, con il quale convolò a nozze a Porto Cervo nel 2016, dopo tre anni di fidanzamento. Purtroppo, però, la coppia divorziò nel 2020, ma per il bene del loro primogenito i rapporti tra loro restano molto civili.

I festeggiamenti per il decimo compleanno di Maddox, avverranno sicuramente nei prossimi giorni, ed è probabile che riabbraccerà anche il padre, che non vede dalla scorsa estate. Ma intanto, il figlio di Melissa Satta si gode gli auguri di amici e parenti che sulla bacheca Instagram della mamma arrivano copiosi, e vengono tutti ri-postati nelle storie. Sempre sul social, anche la prima foto con la torta, con tanto di candeline a forma di pallone di calcio.