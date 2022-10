Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati: l’annuncio è lapidario

“All’apparenza non bisogna mai credere” scriveva Alexandre Dumas. Questa frase, nel caso della fine della relazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti, si rivela tristemente vera. Fino a due mesi fa la coppia sembrava procedere a vele spiegate in un mare fatto di progetti comuni: una vita a due, il sogno di avere un figlio. Ad agosto andava tutto per il meglio: la coppia era in vacanza in Sardegna, come testimoniato da una romantica foto in cui l’ex velina baciava il compagno durante un tramonto sullo splendido mare sardo.

La relazione era stata ufficializzata all’inizio dell’anno. Durante una lunga intervista a Verissimo, Melissa Satta aveva raccontato che Mattia Rivetti, imprenditore di successo a capo di società come la Moncler, era un uomo diverso da quelli frequentati in passato. Riservato, appassionato, attento: Satta sembrava aver trovato il suo personale Eldorado dell’amore tanto da pensare a un altro figlio. L’ex velina, già madre di Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, aveva iniziato quindi ad accarezzare l’idea di creare una nuova famiglia.

L’annuncio lapidario pubblicato nelle storie di Ig ha colto tutti di sorpresa. “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie, Melissa”. Queste sono state le uniche parole pubblicate in merito alla rottura. Nessun commento da parte di Mattia Rivetti che non ha, a quanto sappiamo, un profilo social. Finisce così una storia d’amore che sembrava destinata a durare a lungo proprio come quella con Boateng. Il calciatore, qualche mese fa, ha sposato in terze nozze la nuova compagna, Valentina Fradegrada, imprenditrice ed ex campionessa di arti marziali.