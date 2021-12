Unghie natalizie 2021: le decorazioni di tendenza per le feste

Così come accade per il make up, anche le unghie si vestono a festa per la fine del 2021. Tra glitter, stelline e cascate di luci, scopriamo insieme le unghie natalizie più belle per farci ispirare e creare la nostra nail art ideale. È il momento di sognare, festeggiare e chiudere in bellezza l’anno.

Verde, rosso, blu e naturalmente oro: questa è la classica palette del Natale, a cui si aggiunge l’argento delle stelle e qualche classico che non passa mai di moda, come il bordeaux.

Unghie natalizie, french manicure e nail art

I grandi classici della nail art si tingono di rosso e di festa, giusto in tempo per Natale. Con un po’ di manualità e pochi colori è possibile infatti realizzare delle unghie natalizie di sicuro effetto.

La french manicure è un grande classico reinventato innumerevoli volte. Anche per quanto riguarda le feste, con solamente due colori, in questo caso bianco e rosso, è possibile ricreare l’effetto cromatico dei bastoncini di zucchero natalizi. Ed è subito festa.

A proposito di oggetti e accessori evocativi: col bianco, il rosso e l’aggiunta del verde, è possibile realizzare una serie di piccoli disegni di richiamo natalizio. Dalle lucine alle ghirlande e all’albero di Natale.

Per chi vuole osare con la manicure ma allo stesso tempo preferisce portare le unghie più corte, la french può diventare una scelta azzeccata: si può provare una versione più “splendente” e dalla forma più squadrata e ricercata. Perché il segreto per le feste è senza dubbio splendere, non importa con quale forma.

Unghie natalizie, stelle e cascate di glitter

Nelle proposte di Natale non potevano certo mancare stelline e glitter. Questi ultimi poi rappresentano un grande ritorno nel make up in generale.

La cascata di glitter piove “al contrario” ovvero dalla punta dell’unghia verso la radice. Realizzarla è più semplice del previsto, perché sono del tutto assenti tratti netti o linee dritte: dopo aver steso una base semi o del tutto trasparente, è il momento dello smalto con i glitter. Basteranno poche pennellate per dare l’illusione della cascata.

Non poteva mancare per il natale la versione oro della cascata di glitter: con pagliuzze dorate e piccoli frammenti riflettenti è sicuramente una delle alternative più natalizie.

Quanto a stelle invece c’è l’imbarazzo della scelta: si va dalla classica stella a cinque punte al disegno della Stella del Nord. Con gli abbinamenti giusti, la stella continua ad essere uno dei simboli più versatili, che riesce anche a vestirsi perfettamente in stile natalizio. Tutto dipende dalla scelta dei colori.

Unghie natalizie, gli evergreen che stanno bene su tutto

Per chi invece preferisce puntare sulla semplicità ma non vuole rinunciare alla palette di Natale, c’è sempre il bordeaux o il rouge noir in tinta unita: questa versione ultra lucida (fissata con un buon top coat) sta bene praticamente su tutto e non sarà necessario preoccuparsi di essere in tono con l’outfit. Quanto a unghie infatti, il rosso (chiaro o scuro che sia), rappresenta decisamente una manicure passepartout e adatta quindi al Natale.

Ultimo ma non certo per importanza, come tinta unita Chiara Ferragni ci ricorda che è questo è l’anno dei glitter, vanno bene anche stesi su tutta l’unghia come ha fatto lei. Effettivamente, non esiste un momento migliore per osare e provare questa tendenza: se non ora, quando?