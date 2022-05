L’ex volto di Gossip Girl ha incantato il Red Carpet del Met Gala 2022. Blake Lively, che conduceva l’evento insieme al marito Ryan Reynolds, ha indossato un Versace, che a un tratto ha cambiato colore.

L’attrice è infatti arrivata con un abito a colonna sulle tonalità del rosa, ricamato con cristalli e pelle color rame metallizzato. Una volta sulle famose scale del Met, ha rivelato un secondo outfit turchese, togliendo il grande fiocco e scoprendo un’altra lunga gonna.

La trasformazione dell’abito ha simboleggiato quella della Statua della Libertà di New York che, negli anni, da bronzo è diventata verde ossidato. Anche la sua tiara, come Lively ha rivelato a E!, evocava il famoso simbolo della città.

Altri dettagli del vestito hanno celebrato l’architettura della Grande Mela durante l’età dell’oro americana, il tema del party 2022. Come scritto sull’account Instagram di Versace, la forma originale dell’abito traeva ispirazione dal designer americano Charles James, mentre in uno stile art déco, il corsetto ricordava monumenti come l’Empire State Building.