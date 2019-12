Qual è la migliore piastra Ghd? Classifica 2019

Ghd è un brand noto per la sua professionalità in campo di hair styler, così DireDonna ha deciso di stilare la classifica 2019 della miglior piastra per capelli del marchio. Simili nella qualità ma differenti per caratteristiche, i modelli selezionati spaziano tra tecnologie più innovative e comodità e versatilità nell’uso.

La piastra per capelli Ghd è adatta ad ogni tipo di capelli, specificandosi, modello per modello, in un campo d’azione ben preciso. Le tecnologie utilizzate variano come in altri brand dalle piastre in ceramica alla ionizzazione fino ai raggi a infrarossi.

Ghd vi darà risultati nettamente migliori rispetto ad altri marchi, ed è utilizzato da molti professionisti e esperti del settore. Con semplici tocchi potrete dare forma alle vostre acconciature. Ecco i 5 migliori modelli del 2019.

Le migliori piastre ghd

Ghd Platinum+ Styler

Le lamelle di questo modello sono levigate per uno scorrimento più fluido dei capelli. Il suo sistema intelligente predictive adatta la temperatura al capello. Si spegne dopo 30 minuti di non utilizzo. Si riscalda in 25 secondi.

Pro: capelli 20% più lucenti

Prezzo consigliato: 159,00 euro

Ghd Max Styler

Le ampie piastre sono adatte a capelli più voluminosi e ribelli. Elementi riscaldanti in ceramica,

le estremità arrotondate ti permetteranno di creare ricci e onde perfette. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo.

Pro: manico più leggero e più freddo al tatto

Prezzo consigliato: 189,00 euro

Ghd Gold Styler rose gold

I due sensori della nuova tecnologia dual-zone permette un maggiore controllo della temperatura del vostro styling. Le lamelle sono lisce, sagomate e basculanti, la temperatura ottimale di styling è di 185°.

Pro: cofanetto luxury incluso

Prezzo consigliato: 209,00 euro

Ghd Mini Styler

Ideale per capelli corti, frange e ciuffi, è il modello più piccolo. Le lamelle più strette permettono uno styling più preciso. Include la custodia protettiva per le lamelle.

Pro: le lamelle color oro scivolano senza sforzo

Prezzo consigliato: 159,00 euro

Ghd Gold gift set

Un’idea originale per un regalo, questo set di Ghd include piastra, spazzola, astuccio e tappetino termoresistente. Il suo tempo di riscaldamento è di soli 25 secondi, utilizza la tecnologia dual-zone, distribuisce il calore equamente dalla base alle punte.

Pro: kit completo anche da viaggio

Prezzo consigliato: 169,oo euro

