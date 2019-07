Da Forte dei Marmi a Viareggio, i migliori beach club della Versilia sono una meta estiva imperdibile per chi ha voglia di ballare, divertirsi, mangiare e bere bene. Questo angolo di Toscana famoso in tutto il mondo per la vita notturna e i locali cool.

A partire dagli anni Sessanta del boom economico, infatti, il litorale in provincia di Lucca – grazie alle ampie spiagge di sabbia dorata, agli stabilimenti attrezzati con i massimi comfort e ai lungomari perfetti per lunghe passeggiate – è stato considerato tra i migliori in Italia.

La Versilia deve parte del suo fascino proprio ai beach club e agli ospiti vip, attori, cantanti, personaggi di casa nostra e internazionali, che li hanno frequentati. Capostipite del genere è senza ombra di dubbio La Capannina, storico locale di Forte dei Marmi. Aperto tutto l’anno, nel suo periodo d’oro ha proposto spettacoli di Patty Pravo, Ray Charles, Peppino di Capri, Fred Bongusto ma anche Édith Piaf e Gloria Gaynor.

Non possiamo, dunque, non inserirlo nei migliori beach club della Versilia della nostra piccola guida (personale e, ahinoi, parziale), uno strumento utile in caso di un viaggio, una vacanza o un weekend al mare in Toscana.

I 5 migliori beach club della Versilia