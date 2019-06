Non è facile ridurre a una classifica le spiagge più belle d’Italia 2019: con i suoi 7458 km di coste, isole comprese, il Belpaese offre migliaia di calette intime e distese sabbiose, angoli romantici e location perfette per una giornata al mare con i bambini. Sono 385 le spiagge italiane nell’elenco con le Bandiere Blu 2019, divise in 56 Comuni nelle regioni da nord a sud e scelte per la pulizia delle acque, per lo sguardo alla sostenibilità e per la presenza di servizi.

E le spiagge più belle? Sono quelle che mozzano il fiato, veri e propri angoli di paradiso con acqua cristallina e rocce a picco nel mare o nel lago. Le spiagge più belle d’Italia 2019 sono anche le più Instagrammabili, ça va sans dire.

I criteri della scelta sono ovviamente personali e riduttivi: ecco le 10 spiagge più belle d’Italia 2019, in vista delle vacanze estive o di un weekend di relax, secondo la redazione di DireDonna.

Le 10 spiagge più belle d’Italia 2019

10) Punta Chiappa, Camogli (GE) – Liguria. Un lembo di rocce circondato da acque così limpide da ospitare ancora una tonnara: la “Punta” si raggiunge in battello da Camogli o con un percorso panoramico a piedi che passa per San Nicolò di Capodimonte.

9) Spiaggia La Gravara, Barrea (AQ) – Abruzzo. Una spiaggia che valica i confini dell’ordinario, circondata dal verde del Parco Nazionale d’Abruzzo: un paesaggio unico per un tuffo nelle acque calme del lago di Barrea. Un luogo tranquillo anche in estate, lontano dal caos e dove i servizi hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.

8) Spiaggia di Sabaudia (LT) – Lazio. La spiaggia più bella vicino a Roma, con dune sabbiose e il Circeo a vegliare sui bagnanti. Tanti gli angoli riparati per un tuffo solitario e per godersi la macchia mediterranea.

7) Lido di Pietragrande, Montauro (CZ) – Calabria. Non solo per gli appassionati di tuffi, che possono cimentarsi con il suggestivo trampolino naturale dello Scoglio di Pietragrande: la spiaggia di sabbia accontenta tutti.

6) Cala del Bue Marino, San Vito Lo Capo (TP) – Sicilia. La Sicilia non può mancare in classifica. La scelta è ardita e cade su questa cala che è un vero e proprio paradiso terrestre, tra ciottoli, mare mozzafiato e l’ombra del monte Cofano.

5) Spiaggia Valle dell’Erica, Santa Teresa di Gallura (OT) – Sardegna. A Santa Teresa di Gallura sono tante le spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Questa, però, è una delle località più pittoresche della zona, tra sabbia e rocce levigate, con una vista sull’isola di Spargi che spazia da Punta Sardegna all’arcipelago de La Maddalena.

4) Baia del Buon Dormire, Palinuro (SA) – Campania. Una baia con un nome così non può che ispirare la tranquillità: nella regione poco battuta del Cilento, un luogo magico, immerso nella natura, da raggiungere in barca da Palinuro o attraverso 500 panoramici gradini con vista sull’acqua trasparente.

3) Spiaggia di Cala Spalmatore, La Maddalena (OT) – Sardegna. Ancora Sardegna: La Maddalena scala la classifica con una spiaggia indimenticabile, spaziosa, riparata, che incanta con rocce rosa, sabbia dorata e mare cristallo che vira dallo smeraldo al turchese.

2) Punta Prosciutto, Porto Cesareo (LE) – Puglia. Altro che spiaggia tropicale: in Salento si aprono scenari inimmaginabili, come quello della lunga Punta Prosciutto, sul secondo gradino del podio, con sabbia bianca e acqua che più azzurra non si può. Da evitare in alta stagione e nei weekend per il rischio affollamento (nel caso potrete ripiegare sui lidi dei dintorni, altrettanto belli e più selvaggi).

1) Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo (AN) – Marche. La spiaggia simbolo della riviera del Conero è la più bella d’Italia? Secondo noi sì. Raggiungibile solo via mare, con traghetti che partono dal porticciolo di Numana, potrete ammirarla anche dal belvedere dell’Itinerario 302, da uno sperone di roccia. I due bianchi faraglioni e le acque trasparenti conquisteranno il cuore anche dei meno amanti del mare (e una valanga di like sui social).