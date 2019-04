Per pelli normali, secche o grasse, adatte a tipologie mature, effetto lifting e rassodanti: ecco le migliori marche di creme viso naturali secondo DireDonna, da scegliere a seconda delle esigenze e del prezzo.

Certificati, senza parabeni e oli minerali, con un buon inci, i prodotti di bellezza che contengono ingredienti da agricoltura biologica sono attenti all’ambiente e rispettosi della sostenibilità. Tutti i consigli della redazione.

Resibo crema viso ultraidratante

Resibo, brand polacco che realizza prodotti ecologici che in ogni fase, dalla produzione all’utilizzo del prodotto, si preoccupa di mantenere l’equilibrio naturale dell’ambiente, propone una Crema Ultra-Idratante che garantisce un nutrimento naturale alla pelle. Contiene 14 ingredienti idratanti, tra cui olio di Argan, Aquaxtrem (estratto di radice di rabarbaro), Cristalhyal (particolare struttura di acido ialuronico) e Omega Plus (miscela di oli spremuti a freddo). Contiene anche il filtro minerale SPF 10 che, assieme al Galactoarabinan, estratto di albero di larice, aumenta la protezione solare e previene la perdita d’acqua transepidermica.

Utilizzo: per tutti i tipi di pelle

Pro: la crema ha una profumazione impercettibile, si stende e si assorbe facilmente. Grazie alla leggerezza è particolarmente adatta a un uso estivo

Prezzo: 25,90 euro. Qui per acquistare

Crema viso Brera di Milanesi Skincare

Di Milanesi Skincare la Crema viso illuminante adatta a tutti i tipi di pelle. Il nuovo brand di cosmesi naturale, 100% made in Italy, utilizza ingredienti organici certificati e vegan. La linea Brera utilizza lo zafferano a km 0, una sostanza ricca di minerali e antiossidanti che lascia la pelle morbida e luminosa. Inoltre, agisce come un potente idratante, che consente di ringiovanire la pelle e proteggerla dei segni d’invecchiamento cutaneo.

Utilizzo: contro inestetismi e impurità

Prezzo: 165 euro

Crema da giorno rassodante Lavera

Lavera propone la Crema da Giorno Rassodante per un lifting naturale quotidiano. La linea rassodante è a base di Green Lift Complex, un prezioso estratto ricavato da colture cellulari di stella alpina (leontopodium alpinum) associato a selezionati principi attivi naturali, che ha il compito di stimolare la naturale produzione di collagene. È combinato all’acido ialuronico di origine naturale di diverso peso molecolare che idrata, evita la perdita d’acqua transepidermica e rimpolpa e all’olio di Karanja dall’effetto idratante e nutriente.

Utilizzo: effetto lifting

Pro: migliora l’elasticità della pelle e le imperfezioni causate dal tempo rendendo la pelle idratata e morbida

Prezzo: 20 euro. Qui per acquistare

Cremagel viso alla Malva di Biofficina Toscana

Di Biofficina Toscana la Cremagel Viso alla Malva, una crema gel fresca, leggera e delicata, ideale per donare idratazione alla pelle durante il giorno. L’acido ialuronico a peso molecolare differenziato in sinergia con le mucillagini bio di malva toscana assicurano un effetto idratante e lenitivo. La formula è arricchita da estratti bio lenitivi di foglie di olivo, semi di lino, altea, girasole e da olio di ricino con proprietà idratanti ed antiossidanti. La pelle, come dissetata, apparirà più liscia e compatta, piacevolmente profumata da delicate note floreali.

Utilizzo: idratante e antiossidante

Prezzo: 18 euro

Madara Facelift

Madara propone Time Miracle Ultimate Facelift Day Cream, è una crema giorno per un effetto lift immediato e di lunga durata. Leviga e tonifica la pelle, contrasta la perdita di volume delle pelli mature, cancella i segni di stanchezza e colorito spento delle pelli più giovani con un effetto “quick repair”. Nella formula, insieme alla linfa linfa di betulla che sistituisce completamente la base acqua, il Cell Rpair Bio Complex composto da 7 potentissime piante di origine artica.

Utilizzo: pelle matura

Pro: progressiva riduzione delle rughe e dei segni del tempo sul viso. L’uso è consigliato dai 35-40 anni in su

Prezzo: 59 euro. Qui per acquistare

Oxyregen Crema 24H di Bakel

Di Bakel la Oxyregen Crema 24H rigenerante e ossigenante un soin idratante e rivitalizzante. Nella formula, un complesso ossigenante biotecnologico che stimola la respirazione cellulare nei tessuti attivando la naturale capacità di rigenerarsi delle cellule. Olio di jojoba e di avocado dall’azione nutriente, elasticizzante e anti-invecchiamento. Dopo poche applicazioni la pelle appare più liscia, luminosa e riempita.

Utilizzo: anti-invecchiamento

Prezzo: 136 euro

Iris Trattamento Idratante Tonificante di Weleda

Weleda propone Iris Trattamento Idratante Tonificante, un’emulsione leggera e di facile assorbimento per pelle normale e mista. Ottima come base per il make-up. Una crema rinfrescante e leggera che regola e sostiene l’equilibrio idrolipidico cutaneo. 100% Cosmesi naturale certificata, 80% ingredienti vegetali certificati bio. Senza oli minerali, ingredienti con microplastica, OGM e profumi di sintesi. Approvvigionamento rispettoso nel pieno rispetto della biodiversità e promozione di energia verde.

Utilizzo: pelle normale e mista

Pro: idrata a lungo e si presta bene come base trucco

Contro: per alcuni la profumazione è eccessiva

Prezzo: 12 euro. Qui per acquistare

Crema viso Winni’s Naturel

Winni’s Naturel ha creato la Crema Viso Giorno, antirughe effetto Lifting con azione antiossidante, studiata per nutrire la pelle e mantenere il giusto grado di idratazione durante la giornata. Grazie al suo contenuto di Acido Ialuronico e Aloe vera la pelle appare più luminosa, uniforme e tonica. Le linee di espressione si rilassano, le piccole rughe si riempiono, quelle più profonde si riducono. Le proprietà antiossidanti del Tè verde, del Resverattolo e le vitamine B5-C-E aiutano a prevenire la formazione di nuove rughe.

Utilizzo: effetto lifting

Prezzo: 23 euro

Hydro Avena di Bio Phytorelax

Di Bio Phytorelax Hydro Avena la Crema viso idratazione intensa con acido jaluronico è una crema leggera dalla texture fresca, non grassa, che si assorbe rapidamente e offre un’idratazione intensa e a lunga durata. 21% Biologico sul totale, 99% Origine Naturale sul totale e 100% Profumo di origine Naturale.

Utilizzo: pelle secca e disidratata

Pro: si assorbe facilmente lasciando la pelle fresa e idratata. La nostra scelta per rapporto qualità prezzo

Prezzo: 16 euro. Qui per acquistare

Organic Flowers Nourishing Cream di Whamisa

Whamisa, brand coreano di cosmetici ecobio di alta qualità, propone Organic Flowers Nourishing Cream, una lozione ricca e di facile assorbimento, con proprietà anti-invecchiamento. Gli ingredienti selezionati come i semi di mango, il cacao, l’avocado e il burro di karité, assicurano una pelle idratata, protetta e visibilmente più liscia. Gli estratti di aloe vera sostituiscono l’acqua distillata come base per una crema dall’azione lenitiva, che offre alla pelle tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Gli estratti vegetali sono ottenuti da fermentazione naturale e hanno la massima efficacia nel regalare alla pelle un aspetto visibilmente ringiovanito.