I migliori hotel di Taormina a 5 stelle

Siete in partenza per Taormina ma non avete ancora trovato l’albergo perfetto? Niente paura, di seguito vi riportiamo i migliori hotel a 5 stelle di questa incantevole località a picco sul mare della Sicilia orientale, a pochi chilometri dall’Etna, ricca di storia e fascino millenario.

Oltre alle spiagge bagnate da acque limpidissime – da non perdere un bagno a Isola Bella – Taormina è famosa, anche e sopratutto, per il vasto patrimonio storico-artistico che ne caratterizza l’intero perimetro, a cominciare dal meraviglioso e perfettamente conservato Teatro Greco, ancora oggi palcoscenico di spettacoli e rappresentazioni drammatiche in un contesto fiabesco e affascinante (si tratta del secondo teatro più grande dell’isola dopo quello di Siracusa).

Un luogo magico, quindi, dove trascorrere giorni di tranquillità e cultura, coccolati in strutture pronte a esaudire ogni vostra richiesta e desiderio. Curiosi di saperne di più? Date uno sguardo ai migliori hotel di Taormina a 5 stelle (con piscina, Spa e accesso al mare) che abbiamo selezionato per voi e scegliete il vostro preferito!

La Plage Resort: immerso in una pineta secolare e direttamente sulla spiaggia, La Plage Resort è il rifugio ideale per chiunque cerchi la pace stando a stretto contatto con la natura. Oltre alle 59 camere, una più bella e confortevole dell’alta, l’albergo dispone anche di una Spa (con maxi Jacuzzi, bagno turco e doccia emozionale) e un ristorante all’interno della Riserva Naturale dell’Isola Bella da rimanere senza fiato. Via Nazionale 107/A, 98039 Isola Bella – Taormina. Tel. 0942626095. Qui per prenotare

Hotel NH Collection Taormina: l’elegante combinazione tra architettura di inizio XX secolo e influenze moderne rende l’Hotel NH Collection un raffinato mix di passato e presente. Concedetevi il piacere di un tuffo nella piscina a sfioro o di un cocktail con vista sul Teatro Greco, in attesa di una cena romantica a base delle più sfiziose specialità siciliane. Via Circonvallazione 11, tel. 0942 625202. Qui per prenotare

Hotel Metropole: lo storico 5 stelle lusso Metropole Maison d’Hôtes si trova nel cuore antico di Taormina, posizionato su una vetta a strapiombo sul mare e adiacente all’antica Torre dell’Orologio. Perché sceglierlo? Sicuramente per il centro benessere esclusivo e l’ottimo bistrot contemporaneo (e per tante altre cose ancora). Corso Umberto 154, tel. 0942 24013. Qui per prenotare

VOI Grand Hotel Mazzarò: un posto che coniuga la comodità della vicinanza al mare – con tanto di spiaggia privata – e al centro cittadino (la funicolare per raggiungere Taormina dista appena due minuti a piedi) unita al lusso discreto e raffinato. Via Nazionale 147, tel. 0942 612111. Qui per prenotare

VOI Grand Hotel Atlantis Bay: il suo affaccio suggestivo sulla Baia delle Sirene e il ristorante gourmet verandato da cui contemplare una vista d’incomparabile bellezza (per non parlare della piscina sospesa tra cielo e onde), lo rendono uno degli alberghi più spettacolari di tutta la zona. Via Nazionale 161, tel. 0942 618011. Qui per prenotare

Hotel El Jebel: la Taormina più affascinante e seducente vi aspetta all’Hotel El Jebel, struttura 5 stelle lusso con favolose suite che guardano sulla Baia di Naxos. Un gioiello dell’ospitalità siciliana a pochi passi dal Duomo e dalle principali meraviglie cittadine. Salita Ciampoli 9, tel. 0942 625494. Qui per prenotare

Grand Hotel San Pietro: una terrazza panoramica sullo Ionio, tanto vicina da percepire “u scrusciu du mari” che si infrange sulle calme coste dell’Isola Bella. All’orizzonte, l’Etna: è solo uno dei tanti scorci che accoglie gli ospiti del Grand Hotel San Pietro, immerso nei profumi e nei colori della rigogliosa vegetazione siciliana. Via Luigi Pirandello 50, tel. 0942 620711. Qui per prenotare

Belmond Grand Hotel Timeo: non un semplice hotel ma il primo albergo costruito in città che, da più di cento anni, continua a regalare emozioni indelebili ed esperienze memorabili. Via Teatro Greco 59, tel. 0942 627 0200. Qui per prenotare