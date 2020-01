Miley Cyrus e Billy Idol insieme per una collaborazione

L’operazione alle corde vocali, a cui si era sottoposta a novembre, Miley Cyrus non ferma. L’ex stellina Disney riappare sui social in compagnia di Billy Idol, promettendo di fare faville. Non sorprende la collaborazione con l’icona rock, dopo il duetto che in cui si erano esibiti all’iHeartRadio Festival a Las Vegas tre anni fa.

D’altronde la Cyrus, che oltre ad aver lasciato il neo marito ha anche cambiato taglio di capelli, non è nuova a questo tipo di collaborazioni, ricordiamo infatti la partecipazione dei Flaming Lips all’album Miley Cyrus and her dead petz del 2015.

Miley Cyrus appare più agguerrita che mai e promette una doppia uscita per il 2020. Dopo l’Ep She is coming dovrebbero arrivare She is here e She is everything, che confluiranno poi nell’album She is Miley Cyrus. Da ragazzina acqua e sapone e icona pop la Cyrus è in continua evoluzione e non intende fermarsi, avendo abbracciato la svolta rock con entusiasmo. Da parte su Billy Idol non mostra segni di invecchiamento e si mette ancora una volta in gioco. Staremo a vedere il risultato.