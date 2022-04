“Sto per rivelare un segreto dell’industria della moda“. Ha esordito così Karoline Bjørnelykke, modella norvegese, in un video diventato virale su TikTok a inizio aprile. In esso, la ragazza spiega come l’industria della moda preferisca “mentire” sulla taglia delle modelle, facendole sembrare più in carne, piuttosto che assumere donne con un corpo che rispecchi realmente le taglie desiderate.

Karoline Bjørnelykke ha iniziato la sua carriera nella moda a 15 anni ed è passata da essere una modella “XS” ad essere una modella plus size, nonostante il suo corpo − come mostra nel video − non abbia le caratteristiche richieste per questo tipo di categoria. “Sono una modella curvy, il che significa che lavoro per i brand plus size che spesso richiedono taglie dalla L alla XXXXL… ma se avete gli occhi, potete ben vedere come io non abbia questa taglia” dice Bjørnelykke mostrando il suo corpo per intero.

Nel video la modella prosegue svelando come sia possibile lavorare per questi brand nonostante non si abbia il fisico “adatto”. “Devo indossare delle imbottiture” e così Bjørnelykke mostra agli utenti di TikTok un sacco pieno di cuscinetti in gommapiuma che vanno infilati sotto i vestiti come una sorta di pancia e grasso finti. “Questo ti fa sembrare molto più grossa, e se non fosse abbastanza puoi anche tirare tutto dietro” continua la modella facendo vedere come mette delle mollette sulla schiena per tirare i vestiti e mettere in evidenza le forme. “Se un vestito sta bene sul davanti, probabilmente dietro è una schifezza“.

La ragione di tutto questo è che le case di moda preferiscono avere modelle, come Karoline Bjørnelykke, che abbiano collo e viso fini e magri, finendo per creare degli standard irrealistici e impossibili di bellezza anche nei fisici curvy. Quello che chiede la modella nel video su TikTok è di utilizzare donne realmente plus size, smettendola di cercare questa falsa inclusività. Bjørnelykke ha provato così a sensibilizzare sul “fat shaming” e sull’ipocrisia che certi brand ancora dimostrano, suscitando la reazione sconvolta di moltissimi utenti che si sono spiegati il mistero dietro agli scatti spesso così poco realistici.