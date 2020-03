Morta Suor Germana, la cuoca di Dio che ha sdoganato i libri di ricette

Suor Germana, celebre per i suoi libri di cucina e per aver lanciato le rubriche di ricette in tv, è morta all’età di 82 anni. Era soprannominata “la cuoca di Dio“. Si è spenta nel varesotto, a Caronno Varesino, dove si terranno i funerali in forma privata, a causa del Coronavirus. La suora si era sempre battuta per la parità della donna, anche in famiglia, ribadendo l’importanza della suddivisione delle faccende domestiche.

Al secolo Martina Consolaro, classe 1938, all’età di diciannove anni si unì alle suore del Famulato Cristiano, fondate con il fine di tutelare le giovani lavoratrici. Insegnò cucina e da qui la passione per i fornelli che la portò alla notorietà. Infatti nel 1983 scrisse il suo primo libro di ricette, Quando cucinano gli angeli, un vero successo editoriale. A questo sono poi seguiti altri 25 libri, tra cui l’annuale Angenda della casa, presente in ogni famiglia italiana tra gli anni ’80 e ’90.

La popolarità di Suor Germana divenne inarrestabile, tanto da portarla ad essere un personaggio tv molto amato. Fu proprio lei a dare il là alle rubriche televisive sulle ricette. Ha partecipato a programmi come Uno Mattina, Mi manda Lubrano, Forum, I Fatti Vostri e tanti altri.

Un modo di parlare schietto, genuino, che era entrato subito nel cuore degli italiani. Una suora femminista potremmo dire, sempre diretta nell’affermare la parità uomo-donna, anche in casa e in famiglia.