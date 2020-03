Se pensate che non siano tempi per la cultura, visto il Coronavirus, non avete fatto i conti con i musei virtuali, italiani e nel mondo, da visitare da casa.

Certo, il decreto del Governo italiano di lunedì 9 marzo ha annunciato per tutto il paese una giusta chiusura di cinema, teatri e poli museali fino al 3 aprile 2020, per limitare il contagio, a suon di hashtag #iorestoacasa.

E le cose da fare a casa, naturalmente, sono moltissime. In tanti continueranno a lavorare grazie allo smart working. Gli altri si daranno alle pulizie di primavera anticipate, alla preparazione di manicaretti in cucina, al decluttering del guardaroba, di soppalchi e cantine.

Ma per tutti ci sarà del tempo libero, da passare da soli, in coppia o in famiglia, insieme ai bambini, e non potranno mancare dei momenti da dedicare alla cultura. Oltre a leggere libri, vedere e rivedere i classici del cinema, recuperare le serie tv, è possibile passeggiare nelle gallerie, nelle protomoteche e nelle pinacoteche più belle del mondo.

Non serve la fila in biglietteria, il passaporto né, ovviamente, uscire di casa! I più piccoli adoreranno questi tour virtuali e i più grandi potranno scoprire un posto così speciale da diventare la meta del prossimo viaggio, quando tutto sarà finito.

Perché abbiamo bisogno di riempire i nostri occhi di bellezza. Tanta bellezza.

Google Arts & Culture

La risorsa più preziosa per le visite virtuali ai musei in Italia e nel mondo, la più vasta e completa, è senz’altro Google Arts & Culture.

Si tratta di una raccolta online di immagini di opere d’arte esposte in moltissimi siti e una visita virtuale delle gallerie in cui sono esposte. I tour, possibili grazie alla stessa tecnologia utilizzata per lo Street View di Google, permette di vedere le opere in alta definizione.

I contenuti arrivano da oltre 1200 importanti musei e archivi che hanno collaborato con il Google Cultural Institute. Troverete qui, tra gli altri:

Alte Nationalgalerie, Gemäldegalerie e Altes Museum di Berlino

Galleria degli Uffizi di Firenze

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e Musei Capitolini di Roma

Museum Kampa di Praga

Metropolitan Museum of Art di New York

Museo dell’Acropoli di Atene

Ermitage di San Pietroburgo

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid

National Gallery e Tate Britain di Londra

Reggia di Versailles

Rijksmuseum Amsterdam e Van Gogh Museum di Amsterdam

Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera

I 5 musei virtuali da visitare da casa

Non basta? Abbiamo scovato per voi i virtual tour più belli del mondo organizzati sui siti di 5 musei, tutti diversi tra loro ma tutti altrettanto imperdibili.