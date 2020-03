Nicolas Cage: tour romantico a New York con la nuova giovanissima fidanzata

Dopo il matrimonio lampo durato appena quattro giorni con la giovane make-up artist Erika Koike, Nicolas Cage si è già consolato con un’altra fiamma sempre giovanissima.

Si tratta di Riko Shibata, la nuova partner dell’attore hollywoodiano che ha appena ventisei anni quindi trenta meno di lui. La nuova coppia è stata avvistata mentre faceva una romantica passeggiata a Central Park a New York su di una carrozza trainata da cavalli.

Per l’occasione Nicolas ha sfoggiato un look alquanto bizzarro: nelle foto l’attore indossa un cappello e degli stivali da cowboy abbinati ad una giacca coloratissima e degli occhiali da sole verde acido.

In questi giorni i due sono stati beccati più volte mentre erano impegnati a fare un vero e proprio tour turistico in giro per la città. Cage ha voluto far visitare alla sua fidanzata anche il cimitero in cui sarà sepolto.

Sembrerà strano ma, in effetti, l’attore nel 2010 ha voluto acquistare la tomba in cui un giorno dovrà essere seppellito. Secondo quanto riferito dalla rivista People, si tratta di una piramide alta quasi tre metri e che adesso è diventata inevitabilmente meta per i turisti.

Per Nicolas è un luogo molto importante quindi non poteva non condividerlo con la sua nuova fiamma anche se, a dir la verità, non è da considerare come una meta propriamente romantica!